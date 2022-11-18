苗栗首場縣長電視政見發表會　5選將闡述政見互有攻防

▲苗栗縣長選舉18日舉辦首場公辦電視政見發表會，5位候選人於會前合影。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣長選舉第一場公辦政見發表會18日上午9點至12點在吉元、信和有線電視舉行，政見發表依序是民進黨徐定禎、國民黨謝福弘、時代力量宋國鼎、無黨鍾東錦、無黨吳盛聖，2輪各12分鐘的發言中，除自身政見表述，也互有攻防。謝、宋以砂石、黑道議題夾擊鍾；鍾、謝也打綠爭搶藍營選票；徐則強調「廚房無人莫亂鑽、朝中無人莫做官」，他當選縣長，中央地方一條線，福利政見可以說到做到，也可以解決苗栗的財政負債問題。

徐定禎首輪向鄉親闡述政見，被後發表的宋國鼎於首輪批評他受邀國立聯合大學學生會演講，卻因學生提問高端疫苗等議題而「罵人」的民主最壞示範。徐定禎於第二輪則向聯大學生致歉，但也說明因台灣防疫成績排名全球前段班、高端疫苗也效果佳，但卻被污名化，才會有此失態行為。

徐定禎也籲對手「不要一手罵中央，又一手要向中央要經費」，並認為，若只會批評，應該去當民意代表，而非首長。身為首長就要概括承受，他能夠接受批評指教，最後他用客家話表述「廚房無人莫亂鑽、朝中無人莫做官」，強調唯有他當選，中央地方一條線，他的福利政策中央可以背書，保證當選後兌現，也可以解決苗栗的財政負債問題。

謝福弘首輪除批評民進黨中央執政不力、意識形態治國，更強力訴求他的忠貞國民黨魂，強調他沒有土地、沒有砂石，不會有廢棄物破壞苗栗的好山、濫挖濫墾破壞苗栗的好水，疾呼「藍軍不要被染黑」，更請善良正義的鄉親勇敢站出來，共同阻斷「新政治利益鏈」的黑金集團，共同捍衛苗栗的尊嚴。

鍾東錦於次輪則強調，他沒有幫派背景，不是壞人，且「心地非常善良」，對手指控土方、掩埋場，也都沒有任何證據。雖然他被國民黨開除黨籍，但已提出「黨籍資格存在之訴」，相信他在贏得縣長選戰之後，一定也可以贏回國民黨籍身分；並強調，唯有他可以帶領藍軍讓苗栗永保藍天，避免綠色入侵。

時代力量宋國鼎表示，4年前投入政治當選縣議員，如今挑戰縣長，他的參選就是要改變苗栗惡質的選舉文化，改變黑金盛行、派系世襲的文化。要以青年、環境、觀光、文化立縣，改善苗栗的環境，洗刷苗栗國的汙名，找回苗栗人的光榮，宋並強調他年輕、沒有包袱，會誠信、負責、務實的帶領苗栗往前走。