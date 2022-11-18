雲林古坑台西紛傳賄選！　1票1千元...村長及74歲樁腳收押禁見

▲雲林地檢署秉持「有聞必查、有據必辦精神」於昨日再查獲2件現金買票賄選案件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署查賄選團隊馬不停蹄與警調通力合作，秉持「有聞必查、有據必辦精神」於昨（17）日再查獲2件現金買票賄選案件，分別為古坑鄉嵌腳村長候選人及其樁腳賄選案件，以及台西鄉長候選人林姓樁腳賄選案件，古坑鄉賄選案部分，一名現任村長與樁腳因為賄選犯行明確，遭羈押禁見。

雲林地檢署說明，昨(17)日就雲林縣古坑鄉嵌腳村吳姓村長候選人吳（67歲）及其樁腳吳賴女士（72歲）、吳男（45歲）、高楊女士（74歲）、劉女（75歲）等人疑似賄選案件、通知候選人、樁腳及選民共9人到案，並查扣賄款現金1萬6000元。

檢方初步查出，嵌腳村吳姓村長為尋求順利連任，涉嫌以每票現金1000元對價，透過樁腳吳賴女士、吳男、高楊女士、劉女，向選民交付賄賂並請求投票支持特定候選人，約定為一定投票權之行使，因而涉犯投票行賄罪。

經檢警積極蒐證，於昨日通知村長吳男、樁腳吳賴女士、吳男、高楊女士、劉女及選民到案說明，檢察官偵訊後，認為村長吳男及其樁腳4人涉嫌犯罪嫌疑重大，並有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押，法院於訊後，裁定村長吳姓候選人、樁腳高楊女士羈押禁見，樁腳吳賴女士、吳男、劉女則已交代案情，予以請回。

至於台西鄉案，雲林地檢署說明，昨（17）日就鄉長候選人樁腳賄選案件，通知樁腳1人及選民18人到案。案經檢察官訊問後，認樁腳林男（78歲）涉犯對有投票權人交付賄賂罪嫌重大，諭令20萬元具保候傳。

經查，台西鄉鄉長候選人樁腳林男以每票2000元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持臺西鄉長李姓候選人，約定為一定投票權之行使，因而涉犯投票行賄罪嫌。檢警17日約談上游樁腳林男及選民共19人到案說明。檢察官偵訊後，認為該林姓樁腳犯罪嫌疑重大，諭令20萬元具保候傳。

雲林地檢署強調，本署偵辦之賄選案件，一定會儘速起訴，若候選人當選，檢察官絕對會提起當選無效之訴，請勿心存僥倖，以身試法。



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