北港媽祖首次遶境雲林！朝天宮蔡咏鍀偕張麗善、20鄉鎮代表發佈遶境路線

▲北港朝天宮於今（18）日上午舉辦「悲心廣行・水陸普度大齋勝會」啟動記者會，朝天宮蔡咏鍀董事長邀請雲林縣縣長張麗善，雲林20鄉、鎮、市長及過境、停駕、駐蹕宮廟代表出席。（圖／張麗善競選總部提供，下同）



政治中心／雲林報導

北港朝天宮於今（18）日上午舉辦「悲心廣行・水陸普度大齋勝會」啟動記者會，北港朝天宮今年舉辦第三屆水陸普度大齋勝會。而朝天宮創立300餘年來，北港媽祖首次在雲林縣20鄉鎮進行7天6夜的遶境行程。朝天宮蔡咏鍀董事長邀請雲林縣縣長張麗善，雲林20鄉、鎮、市長及過境、停駕、駐蹕宮廟代表出席記者會。

現場除了由蔡咏鍀董事長、張麗善縣長及會常法師共同引領與會代表進行祈福儀式外，更在記者會舉行「雲林縣遶境地圖圓滿儀式」，藉此說明北港媽祖於（國曆）12月3日至12月9日為期七天六夜的遶境行程。本次記者會朝天宮邀請有「輪椅天使」之稱的歌手任文倩演唱歌曲「感謝你的愛」，以傳達今年法會提供身心障礙人士、低收入戶等弱勢族群免費報名法會的美意。

鑒於台灣國境逐漸開放，全球也將全面迎接「後疫情時代」，北港媽祖除了各地方的宮廟邀請以外，自創立以來鮮有舉行的大型遶境活動。今年水陸普度大齋勝會除延續「悲心廣行」為全台祈福的活動宗旨，朝天宮今年依照北港媽祖指示將遶境雲林縣20個鄉鎮，路線為七天六夜，於國曆2021年12月3日起至2021年12月9日。

北港媽祖將於北港起駕，途經雲林所有鄉鎮，最後回到朝天宮。北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，去年（2021）年在法會前舉行為期17天的「悲心廣行慈悲列車環島除災祈福之旅」，藉此為全台祈福，度化歷年來鐵路上車傷橫厄之眾生。這幾年疫情的衝擊造成人心惶惶，而今年更是希望透過媽祖遶境雲林縣，在疫情還尚未完全結束的當下，媽祖可以撫慰更多人的心靈。

雲林張麗善縣長表示，隨著國境開放，台灣民眾將迎接後疫情時代，今年北港媽祖特別指示要遶境全雲林縣，在每一鄉鎮安排暫時停駕，讓雲林縣所有的民眾可感受其慈悲的祝福，在這個階段確實能給雲林的鄉親極大的精神支持和鼓勵，讓大家能有正面的向善力量，作伙向前走。

對於本次北港媽祖在雲林縣遶境活動，雲林縣長張麗善在記者會上也表示會率領雲林縣政府一心一意，全力相挺。更肯定今年北港朝天宮為弱勢族群提供免費報名法會的善舉，感謝北港媽祖對雲林縣弱勢族群提供獨具意義的幫助。而朝天宮多位董事亦在現場與與會來賓熱情互動，期待雲林縣的民眾能共襄盛舉北港媽祖本次的遶境行程。

▲悲心廣行・水陸普度大齋勝會。



▲悲心廣行・雲林祈福遶境。