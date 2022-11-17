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社會 社會焦點 保障人權

雲林「貼地式」查賄！再破3件現金買票　虎尾1樁腳收押禁見

▲雲林地檢署再查三件賄選案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林地檢署再查三件賄選案，台西鄉長李姓候選人之林姓樁腳疑涉賄選，查扣賄款現金1萬3000元並將其裁定以30萬元具保候傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

九合一投票日將近，雲林檢警查賄迄今達十餘件，今日雲檢再發布破獲現金買票案，分別為元長鄉民代表邱姓候選人、支持虎尾鎮民代表候選人的李姓樁腳以及支持台西鄉長候選人的林姓樁腳，雲林地檢署呼籲，選期投入大量人力查賄，並派遣檢察官進駐警分局，進入村里，貼地查察嚴查厲辦，民眾勿以身試法。

雲林地檢署說明，檢察官段可芳、黃薇潔共同指揮警調，昨(16)日就元長鄉民代表邱姓候選人等人疑似賄選案件，通知邱姓候選人及其陳姓樁腳與選民共6人到案說明，並查扣賄款現金2萬6000元。經查，邱姓候選人與陳姓樁腳以現金1000元之對價，向選民交付賄賂，並請求投票支持。候選人、樁腳、選民共6人到案說明，檢察官偵訊後向法院聲押，法院於訊後，裁定陳姓樁腳羈押禁見，被告邱姓候選人20萬元具保候傳。

▲雲林地檢署再查三件賄選案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲元長鄉民代表邱姓候選人及其陳姓樁腳與選民共6人到案，查扣現金2萬6000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另案，虎尾鎮某鎮民代表候選人李姓樁腳疑似以每票1000元之對價案件賄選，雲檢通知李姓樁腳及選民到案，並查扣賄款現金5000元。案經檢察官訊問後， 認為李姓樁腳涉犯投票行賄罪嫌重大，有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押，法院於訊後，認為李姓樁腳已交代案情，裁定以15萬元具保候傳。

雲林地檢署再指出，台西鄉長候選人相關賄選案日前甫收押一名農會理事樁腳，再傳出一名林姓樁腳疑似賄選案件、通知林男及選民5人到案，並查扣賄款現金1萬3000元。經查，林姓樁腳為台西鄉農會會員代表，涉嫌以每票現金1000元對價，向選民交付賄賂並請求投票支持特定候選人，約定為一定投票權之行使，因而涉犯投票行賄罪。

經檢警積極蒐證，於昨(16)日通知林姓樁腳及選民到案說明，檢察官偵訊後，認為林姓樁腳涉嫌犯罪嫌疑重大向法院聲請羈押，法院於訊後，認林姓樁腳已交代案情，裁定以30萬元具保候傳。雲林地檢署呼籲，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉，檢且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，期望全民共同端正選風。

▲雲林地檢署再查三件賄選案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西鄉長候選人樁腳疑似賄選案，檢察官偵訊後，認為林姓樁腳犯罪嫌疑重大向法院聲請羈押，法院裁定以30萬元具保候傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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