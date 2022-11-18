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順向1.5K...逆向只要50米　「以為我騎錯」民眾上班遭違規車海包圍

▲有民眾行經工業路非調撥路段，卻發現大量逆向車輛魚貫而出，嚇得他瞬時以為自己逆向。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲有民眾行經工業路非調撥路段，卻發現大量逆向車輛魚貫而出，嚇得他瞬時以為自己逆向。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林麥寮鄉在台塑進駐後經濟人口蓬勃發展，為使上班時段車流順暢，六輕工業區外的工業路規劃調撥車道使用，此為雲林縣唯一一處調撥車道，日前有民眾行經工業路非調撥路段，卻發現大量逆向車輛魚貫而出，嚇得他瞬時以為自己逆向，無奈在臉書貼文「每天上班，搞得好像我才是逆向的。」

麥寮鄉工業路自後安橋往西到工業區路段每日上午6時30分至8時為調撥車道，有民眾在15日上午上班時於距離調撥路段約100公尺的路口，在停紅燈後轉入工業路，驚見右邊小路轉出的車輛全都逆向行駛，自己瞬間被包圍在車陣中，更有車輛差點迎面撞上，第一時間還困惑以為自己記錯車道路段」最後看見地上號誌，才發現自身行駛方向是正確的。

▲有民眾行經工業路非調撥路段，卻發現大量逆向車輛魚貫而出，嚇得他瞬時以為自己逆向。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲民眾無奈在臉書貼文「每天上班，搞得好像我才是逆向的。」（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，逆向車流出來的路口接到工業路右轉順向的話，需行駛至下一路口才能迴轉反向前往工業區上班，但該路口如逆向行駛，僅需逆向50公尺即可直接前往工業區方向，造成不少駕駛人貪圖方便。

台西警分局副分局長李建興表示，經查該違規地點為麥寮鄉河堤旁防汛道路要進工業路與後安橋處，因後安橋因改建工程，車流多時有壅塞現象，警方將於該地點加強相關違規取締，關於民眾貼文影片中，非調撥車段有用路人逆向駕駛，可依道路交通管理處罰條例第45條第1項第13款規定，處行為人600元至1800元以下罰鍰。

▲有民眾行經工業路非調撥路段，卻發現大量逆向車輛魚貫而出，嚇得他瞬時以為自己逆向。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲有民眾行經工業路非調撥路段，卻發現大量逆向車輛迎面而來，嚇得他瞬時以為自己才逆向。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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