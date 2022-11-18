永和「團結之夜」支持者塞爆　他正能量喊話：無政黨奧援卻不孤單

▲陳鴻源、連斐璠聯合掃街。（圖／翻攝自臉書／陳鴻源‧愛的行動粉絲團）

記者周亭瑋／綜合報導

九合一大選進入最後衝剌階段，新北第七選區（永和區）市議員候選人們火力全開，在這關鍵時刻，紛紛找大咖支持或聯合掃街拜票，不過來自台灣維新黨的3號蕭蒼澤則表示，沒有任何政黨的奧援，但他並不孤單。

連續兩天，國民黨市議員候選人陳鴻源（1號）、連斐璠（2號），與新北市長侯友宜聯合掃街拜票，昨天傍晚，三人到智光商工旁的黃昏市場，吸引大批鄉親圍觀，也獲得熱情回應。

▲蕭蒼澤向選民喊話。（圖／翻攝自臉書／蕭蒼澤-新北市永和區議員候選人）

3號蕭蒼澤昨日發文表示，「我沒有任何政黨的奧援，但我並不孤單，因為我有你們，你們的支持，就是我走下去的力量，11月26號就是翻轉永和的日子，永遠與基層弱勢、公道正義站在一起，一張選票一世情。」

民進黨羅文崇（4號）今晚則參加「選前大造勢晚會-雙和場」，與副總統賴清德、新北市長候選人林佳龍等，一同造勢，與選民面對面。

▲▼「選前大造勢晚會」將於今晚登場。（圖／翻攝自臉書／羅文崇、許昭興）

至於民進黨許昭興（5號）參加「選前大造勢晚會-中和場」，同樣與賴清德、林佳龍等大咖，一同進行最後衝刺。

值得一提的是，國民黨的「永和團結之夜」在昨晚遠圓落幕，大批支持者參與盛會，現場也有眾多助講嘉賓、影視歌星登台。

▲昨晚的「永和團結之夜」，有大票支持者參加。（圖／翻攝自臉書／陳鴻源‧愛的行動粉絲團）

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