▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中過去批評市長柯文哲，舉辦雙城論壇是給流氓奉茶，但近來被爆料當衛福部長前也曾赴陸寧波醫療中心交流。對於蔣萬安批評陳「抗中保台DNA什麼時候長出來？」行政院長蘇貞昌說，民進黨不反對兩岸對等交流，並反指中共軍機繞台、軍艦圍台時，國民黨卻派團去對岸握手，「兩黨候選人誰沒代表台灣主流民意、誰在傷害台灣？高下立判」。

蘇貞昌說，民進黨一向不反對兩岸正常對等的交流，陳時中在就任部長前，以台北醫學大學董事身分到中國相關的交流，對於民進黨一向正面積極態度是一致的。

接著蘇貞昌話鋒一轉，指蔣萬安的爸爸蔣孝嚴，利用身分收台商3000萬，還到中國做買辦，喬所謂出境管制等的事，跟台商打官司還失敗，這都是經過法院認證的事，「現在他要選市長，外界質疑會不會將來他爸爸更是利用身分，買辦愈做愈大，這是他必須要誠實面對的問題」。

蘇貞昌也提到，可以看到在中國軍機繞台、軍艦圍台的時候，中國國民黨卻派團去中國跟對岸握手，連中國開二十大說要武力對付台灣，中國國民黨還拍賀電，這一些連中國國民黨年輕一輩候選人都大聲明白地反對，「可以看出兩個黨、兩個候選人，是誰沒有代表台灣的主流民意，誰在傷害台灣，誰在自己牟利、利用身分，高下立判，不必扭曲」。