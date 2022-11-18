最後衝刺凝聚支持者！黃珊珊預告2場大造勢　訴求走出藍綠綁架

▲黃珊珊18日走訪民生西路45巷。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉進入最後倒數階段，選情膠著的台北市長之爭，3組主要候選人無不加足馬力做最後衝刺。無黨籍候選人黃珊珊18日被問到最後階段要如何凝聚支持者時說，20日黃金周、25日選前之夜，分別在台泥停車場與市府前廣場都有大型活動，「走出藍綠綁架，讓人民做自己的主人」。

黃珊珊說，20日的場地就是在基隆路一段52號，也就是台泥的停車場。她說，知道蔣萬安沒有搶到選前之夜的場地，後來他們也去跟這個場地商借，「我們會在20日在台泥場地舉辦，選前之夜我們會在市府廣場舉辦，因為我們有搶到市民廣場，已經都申請好了」。

黃珊珊表示，所以這兩個禮拜就是，20日歡迎大家晚上7點到9點，到基隆路一段52號的這個停車場，會在這邊辦一場「偉大市民挺珊珊」的活動，大家5點就可以進場，當天會有一些相關比較軟性的活動。

至於25日選前之夜，黃珊珊說，會在市府廣場舉辦，希望偉大市民站出來，這場活動是攸關台灣是不是能夠超越藍綠，「走出藍綠綁架，讓人民做自己的主人」。

黃珊珊表示，這兩場活動是最大的活動，過程中我們還會有其他相關的掃街拜票活動，所以也歡迎大家隨時關心我們的臉書，我們現場不管是直播，也會先預告，讓大家一起來參加。