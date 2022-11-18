時力吳佩芸「私密影片」遭散布　網友力挺...怒批選舉卑劣手段

記者郭玗潔／台中報導

時代力量台中市議員候選人吳佩芸17日晚間發文表示，她17日上午接到鄉親通知，她過去的私密影片被PO網轉傳，讓她難過痛哭並火速提告，「我沒有做錯任何事，我會挺直腰桿，帶著南屯鄉親的期待走完這最後一哩路。」，短短幾個小時有千位網友聲援按讚，共同譴責散布影片行為，認為這是「惡劣的選舉文化」，希望能儘快抓到幕後黑手。

▲時代力量台中市議員候選人吳佩芸被散布私密片，網友留言譴責幕後黑手。（圖／翻攝吳佩芸FB、IG，下同）

吳佩芸17日晚間PO文表示，她上午接到鄉親的私訊詢問「為何妳在網路上張貼妳的個人私密影像」，擔心這舉動會傷害到她的選情。吳佩芸發現是有人冒用她的名義，在未經許可的情況下，PO出她多年前的個人私密影片，「看到的當下，我的心情瞬間跌落谷底，躲起來哭了一場，也對於人性頓時感到懷疑」。

吳佩芸昨晚已到派出所報案，今早也在律師的陪同之下到台中地檢署提告，並接受媒體訪問，她哽咽表示，這是她在4、5年前，與當時男友玩樂的私密影片，只有穿內衣，「我不知道為什麼，這個照片當時候只有他持有的影片，卻在一個網媒的平台上面被人冒用名義，被人惡意編輯內容把影片公開流傳」。不僅如此，網媒的社長竟還二次在LINE群組上面發送。

吳佩芸表示，自己這4、5年來一直在為市政議題、民眾權益，還有民眾的福祉，以及應該去打擊的不公不義做發聲，「可是為什麼選舉倒數8天，這樣的影片卻散布出來」。

吳佩芸PO文後，許多時代力量同仁都留言為她加油打氣，痛批這是「選舉卑劣手段」，網友們也一致譴責這種惡質行徑，有不少死忠支持者表示支持，稱「這次我們的票非常堅決投向一號，佩芸！連年近60幾的家母都非常堅定說著要投給佩芸」。