遭指動員消防員出席造勢　黃珊珊否認：可以隨便截圖指控嗎？

記者陳家祥／台北報導

時代力量市議員候選人林佳瑋17日爆料，自己收到北市基層消防員陳情，中隊要基層消防員動員出席無黨籍候選人黃珊珊的造勢場合，有違反《公務人員行政中立法》之嫌。對此，黃珊珊18日回應，「沒有動員任何現職公務員」，都是子虛烏有的指控，大家隨便都可以截圖拿來隨意地指控嗎？

時力桃園市議員候選人林佳瑋昨指出，自己收到認識的基層消防員陳情，表示接到中隊要基層消防員動員出席黃珊珊的造勢場合，而包括訊息中的「中隊通知」、「公差（選舉加油）」等用語，也的確符合消防體系的用語，「我要在此非常嚴正的質疑台北市政府，是不是有動員基層消防員出席黃珊珊的造勢晚會？除了消防以外是否還有其他局處？」

針對被爆料動員基層消防員休假以公差方式出席20日造勢活動，黃珊珊18日澄清，「我們沒有去動員任何現職的公務員」，所以這些子虛烏有的，可能有人製造一些新的消息，「我不清楚，但是我們活動是公告在網站上，全世界都知道的」。

媒體追問，是否有去查誰放消息？時間地點訊息都有？黃珊珊說，時間、地點很早就公告了，已經公告兩個禮拜了；至於疑似有line訊息動員的截圖，黃說，line訊息是截圖，「大家隨便都可以截圖拿來隨意地指控嗎？」

▲黃珊珊走訪民生西路45巷。（圖／記者宋良義攝）

