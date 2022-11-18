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美國「女籃魔獸」慘囚俄流放地　恐遭毆打、蹲裁縫機前苦幹9年

▲▼美國女子職籃（WNBA）明星球員格林納（Brittney Griner）2022年8月4日在莫斯科郊外一處法庭出席聽證會。（圖／路透）

▲美國女子職籃（WNBA）明星球員格林納（Brittney Griner）8月4日在莫斯科郊外一處法庭出席聽證會。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國「女籃魔獸」格林納（Brittney Griner）因攜帶大麻菸油入境俄羅斯而被判刑9年，11月初上訴失敗後現已被送往偏遠的流放地服刑。英國BBC報導就指出，未來等著格林納的除了縫衣服強制勞動以外，一名前女囚還透露，只要工作量未達標就會面臨毆打與恐嚇。

根據BBC報導，美國女子職籃（WNBA）明星球員格林納被證實已從莫斯科拘留中心遭押至距離首都東南方500公里遠的偏僻村莊亞瓦斯（Yavas）的IK-2女性流放地（penal colony）。在流放地的男性囚犯通常必須從事木工或焊接等勞務，女性囚犯則毫無例外地被強制縫製囚服、軍警制服等縫紉工作，身高206公分的格林納可能得待在簡陋的場地，長時間蜷縮在縫紉機前。

▲▼美國女子職籃（WNBA）球星格里娜（Brittney Griner）在俄羅斯被捕。（圖／路透）

▲格林納2月入境俄羅斯時被發現持有含大麻油的電子菸匣，在莫斯科機場被捕。（圖／路透）

報導指出，俄羅斯法律強制規定犯人必須工作，但支薪比俄國最貧窮階層每周工作長達40小時賺到的還要少得多，許多觀察家甚至稱為「奴隸勞動」。非政府組織「Russia behind Bars」成員波多列洛娃（Olga Podoplelova）指出，囚犯一天工作12到16小時，包含午餐和上廁所小休，每天工作量目標設定得很高，但一份工資通常會由數名囚犯一起分，每月只能拿到幾百盧布的工資，算下來約只有幾英鎊。

▲▼美國女子職籃（WNBA）明星球員格林納（Brittney Griner）2022年8月4日在莫斯科郊外一處法庭出席聽證會。（圖／路透）

▲格林納的律師證實，她已被送往流放地服刑。（圖／路透）

據信，格林納所在的亞瓦斯流放地名聲並不好，曾被關押在此的女囚諾斯科娃（Irina Noskova）2013年受訪時透露，「我是一名女裁縫，有一條法則：如果你沒辦法達成產量，就會挨打。」曾在2所普通監獄服刑的女子阿列克希娜（Maria Alekhina）表示，「所有這些人（勞工）都沒有正常食物，沒有正常醫療系統，也沒有任何人權保障。」

波多列洛娃表示，雖然女子監獄沒有所謂不成文的「監獄等級制度」，不會發生像男性囚犯遭受的由獄方慫恿的嚴重暴力或威脅，但由管理部門掌管著一切的女子監獄「有很多方法可以把囚犯的生活變成地獄」。報導提到，女性在俄國囚犯中約占5%，因此女性監獄設施也更少，親屬必須奔波更長路途才能探監。

美國「女籃魔獸」被俄國判刑9年　已送流放地服刑

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