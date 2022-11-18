訓練時突然插入　水球教練水下性侵10名少女「家長就在池邊看」

▲水球教練被控長期性侵多名少女。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州46歲水球教練霍杰(Bahram Hojreh)傳出，在訓練期間對10名女學生性侵犯，除了不當撫摸少女胸部、下體，甚至在水中以手指方式插入，由於事件大多發生在水下，導致事發時即使受害者的家長就在池邊觀看，卻完全沒有發現。

橘郡(Orange County)檢察官表示，來自爾灣市(Irvine)的霍杰，在洛斯阿拉米托斯市(Los Alamitos)的國際水球俱樂部，與拉帕爾馬市(La Palma)的甘迺迪高中(Kennedy High School)擔任教練，被控2012年至2017年間，他在泳池訓練場中，對10名13歲至17歲少女性侵犯。

The coach Bahram Hojreh, was convicted on Tuesday of 22 felony counts, he was acquitted of sexually assaulting one of girls, jurors convicted him of misdemeanor counts of simple assault in her case. Jailenea #bad415 #AbuseWaterPolo pic.twitter.com/ki89fVG1AU — Valley View News (@ValleyView_News) November 17, 2022

受害者表示，霍杰時常趁著訓練時觸摸她們胸部與乳頭，也會隔著泳衣偷摸下體，甚至在水中用手指侵入，而他還辯稱，之所以這樣做是為了訓練女學生變得更堅強，以面對比賽的挑戰。

檢察官史匹哲(Todd Spitzer)表示，有受害女學生於2017年把真相告訴爸媽，才終於讓事件曝光，「我為每一位受害者與她們的父母心碎，他們竭盡所有努力，是為了幫助孩子們完成夢想，然而卻痛苦發現，孩子竟然是在他們的眼前遭到侵犯」。

霍杰為了幫自己辯護，否認所有指控，甚至還反控這些女學生說謊，不過陪審團仍於16日裁定他犯下22項重罪，包含性侵、性侵犯與猥褻兒童等罪，將面臨最高22年州立監獄刑期，外加6個月橘郡監獄刑期，量刑聽證會將於明年1月12日召開。