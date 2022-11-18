　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

居冠32年　耶魯法學院「怒退出美大學排名」！哈佛等2校宣布跟進

▲▼ 美國耶魯大學,Yale University。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國耶魯大學（Yale University）法學院宣布退出連續32年霸占榜首的「美國新聞與世界報導」法學院排名。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國耶魯大學法學院從1990年以來，已連續32年被「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）評選為全美排名第一的法學院，但校方16日卻震撼宣布退出評選，哈佛大學法學院和加州大學柏克萊分校法學院隨後跟進退出這個頗具影響力的法學院排行榜，史丹佛大學和賓州大學也在考慮中。

據《紐約時報》報導，耶魯大學法學院院長格肯（Heather K. Gerken）聲明，「美國新聞與世界報導」是以「營利」為目的的「商業」計畫，排名標準存在「嚴重缺陷」，評選方法忽視了學校對於招收貧困學生、提供所需經濟援助、支持公益事業、鼓勵勞工階層學生畢業後投入法律領域的努力。

格肯表示，「美國新聞與世界報導」的法學院排名有20%來自評分等級和考試分數，這種標準讓學校承受巨大壓力，選擇忽視部分有前途學生，尤其是那些負擔不起昂貴備考課程的人，也促使校方將原本可以為低收入學生提供獎助學金的財務資源拿來招收高分學生。她也認為，排行榜在描述耶魯法學院畢業生的就業率方面存在誤導性。

格肯宣布耶魯大學法學院將退出評選後，哈佛大學法學院院長曼寧（John F. Manning）也發聲明表示，「我們的原則與承諾已經不可能與『美國新聞與世界報導』排名反映出的方法與動機互相調和。」兩位院長曾經聯合他校向「美國新聞與世界報導」表達憂慮，卻遭到回絕，最後才決定一起退出評選。

事件爆發隔天，加州大學柏克萊分校法學院也在17日跟進上述兩校的行動，決定退出這項法學院排行榜。院長切默林斯基（Erwin Chemerinsky）致函學生表示，「現在，法學院需要向『美國新聞與世界報導』表明，它們為法律教育創造了不受歡迎的激勵。」

路透社指出，除了排名居冠的耶魯大學法學院外，跟進退出的哈佛大學與加州大學柏克萊分校兩校法學院分別排在第4與第9位。另外，排名第2的史丹佛大學法學院與排在第6的賓州大學凱里法學院也已經表示，正在考慮相關問題。至於「美國新聞與世界報導」則沒有正面回應是否會將主動退出評選的學院從排行榜中刪除，但雜誌將繼續秉持「新聞使命」，確保提供最佳與最準確的訊息。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「100%天然水鳥羽毛絨」雙人被激殺1.6折！花899元讓冬天暖呼呼

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
獨／知情人士爆《全明星》內幕　林玉書常缺席「找各種理由請假」
高虹安二度被跟車！　急奔新竹市刑大報案
LIVE／私密片外流！吳佩芸痛哭曝內容　王世堅「靈魂自由說」
《麻辣》女星結婚6年「3度提離婚」大哭！　痛訴內幕：真的不行
超商連3天「28元大杯拿鐵」　可寄杯、冷熱互換
吳佩芸穿內衣「玩樂私密片」瘋傳　只有他持有卻外流
快訊／團團癲癇又發作！　「躺地翻滾」畫面曝
《全明星4》黃隊成員不忍了！　鬆口郭泓志私下真面目

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

張忠謀和布林肯坐一起！APEC晚宴照片曝光　2人密切交談

路透分析九合一大選「民進黨的關鍵考驗」　中國、民主成核心議題

美國也在射程範圍內！　日防衛相：北韓飛彈可飛超過1.5萬km

1槍命中2俄兵！烏軍特種狙擊手「神準槍法曝」　子彈狂飛1.2km

居冠32年　耶魯法學院「怒退出美大學排名」！哈佛等2校宣布跟進

員警放任警犬亂咬人　13歲男臉被撕咬「扯下大塊皮膚」引眾怒

60度高溫泉漂浮「一條穿鞋斷腿」　黃石公園揭發神秘死者身分

快訊／日相岸田：北韓飛彈疑落入日本專屬經濟海域以內

外媒：習近平G20外交復出秀　釋出利多「分化歐盟」

北韓疑射洲際彈道飛彈　駐日美軍基地發布警報：快找掩護

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

萌弟掌鏡幫錄爸媽跳舞　反被拍下尷尬微笑表情

習近平不滿會談內容外洩　指責加國總理：不合適啊

張忠謀和布林肯坐一起！APEC晚宴照片曝光　2人密切交談

路透分析九合一大選「民進黨的關鍵考驗」　中國、民主成核心議題

美國也在射程範圍內！　日防衛相：北韓飛彈可飛超過1.5萬km

1槍命中2俄兵！烏軍特種狙擊手「神準槍法曝」　子彈狂飛1.2km

居冠32年　耶魯法學院「怒退出美大學排名」！哈佛等2校宣布跟進

員警放任警犬亂咬人　13歲男臉被撕咬「扯下大塊皮膚」引眾怒

60度高溫泉漂浮「一條穿鞋斷腿」　黃石公園揭發神秘死者身分

快訊／日相岸田：北韓飛彈疑落入日本專屬經濟海域以內

外媒：習近平G20外交復出秀　釋出利多「分化歐盟」

北韓疑射洲際彈道飛彈　駐日美軍基地發布警報：快找掩護

藍寶堅尼「最後一輛大牛」交車　拍賣價近5千萬、純燃油V12告終

母手臂枕4月嬰睡彈簧床　16hrs後他悶死在懷中…過失致死判刑

投票日越近　選民也要更小心！

亮・珠寶／鑽石小花百搭　De Beers蓮花圖騰項鍊變出多種戴法

團團突發癲癇後肢無力　柯文哲發文祝福：為醫療團隊加油

張忠謀和布林肯坐一起！APEC晚宴照片曝光　2人密切交談

曖昧3個月！學長「放1類型音樂」妹子冷感急逃：我真的不行

1票500元行賄！南投縣議員候選人+樁腳遭收押禁見

團團4次癲癇甦醒「今早進食了」　後肢使不上力休息時間拉長

爺孫沒閒錢買美祿！新竹妹「史上最暖問卷調查」　感動大票人

國際熱門新聞

荷法院：馬航MH17遭俄製導彈擊落

北約認定　波蘭飛彈事件禍首是俄國

一家四口餓死家中　破門驚見乾屍

北韓疑射洲際飛彈　駐日美軍基地發布警報

美國「女籃魔獸」被俄國判刑9年　已送流放地服刑

今年曾訪台！　裴洛西將卸任美國眾議院民主黨領袖

習近平與岸田會談 對台灣議題各表立場

習近平指責杜魯道　他：像國中女生吵架

習近平：亞太地區不是誰的後花園

馬航MH17烏東墜毀3人遭判刑　澤倫斯基讚重要判決

芬蘭總理稱歐洲太仰賴台灣晶片　籲打造自身科技力

19歲男爬入垃圾桶　意外被「回收」成碎屍

赫爾松遭占8個月解放　居民憶俄軍電擊酷刑

聯準會示意利率仍須上調　美股多收低

更多熱門

相關新聞

60度高溫泉漂浮斷腿　黃石公園揭發死者身分

60度高溫泉漂浮斷腿　黃石公園揭發死者身分

美國黃石國家公園(Yellowstone National Park)一名工作人員今年8月，在公園一處溫泉中發現漂浮著一條「穿鞋人腿」，如今死者身分終於確定，是來自加州洛杉磯的70歲亞裔男子Il Hun Ro，目前已經通知死者家屬。

單親爸心臟病逝　2歲兒伴屍活活餓死

單親爸心臟病逝　2歲兒伴屍活活餓死

女出國慶生突然斷脖死　生前暴打片瘋傳

女出國慶生突然斷脖死　生前暴打片瘋傳

麥卡錫接任眾院議長　曾說「當上就訪台」

麥卡錫接任眾院議長　曾說「當上就訪台」

APEC峰會明登場　聚焦地緣政治緊張

APEC峰會明登場　聚焦地緣政治緊張

關鍵字：

哈佛大學耶魯大學法學院排名美國新聞與世界報導北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

林志玲深夜罕見放閃！慶結婚3周年

荷法院：馬航MH17遭俄製導彈擊落

月經來可「無套射裡面」？她驚吐會懷孕　還有1下場

北市套房450萬　「壁紙全爛」房客見屋況嚇歪

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

屈中恆當朋友面訓老婆！Vicky心冷提離婚

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

狠父當街狂揍妻兒連打4巴掌！3壯漢制止秒孬

長腿議員候選人變神力女超人！粉絲嗨爆

叻沙不唸ㄌㄜˋ？他糾正國小童反被打臉

30年一中嘟嘟歇業！台中人眼淚還沒乾　下一手租客無縫接軌

一覺醒來戶頭「多2筆美元入帳」！行員：妳中獎了

更多

最夯影音

更多
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔
金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面