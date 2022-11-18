私密片遭散布！時力吳佩芸怒吉　顫抖還原內容：跟男友玩樂所拍





▲吳佩芸還原私密片內容。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

時代力量台中市議員候選人吳佩芸17日晚間發文表示，自己多年前的私密影片被公開在網路上，對此她昨晚就已到警局報案，而今（18）日上午也在律師的陪同之下，赴台中地檢署按鈴提告。吳佩芸接受媒體訪問，親自還原影片內容，表示那是自己與當時的男友玩樂所拍攝的影片，「我不知道為什麼這些畫面卻被公開流傳」，因此決定勇敢站出來捍衛自己權益。

吳佩芸今上午在台中地檢署外接受媒體訪問，她語帶顫抖，哽咽的還原了整個事發經過。她表示，自己在昨天上午接到一名鄉親的私訊詢問，「這是怎麼回事？為什麼你會在網路上張貼私密影片？」

吳佩芸稱，自己當時一頭霧水，點開影片後開始止不住的顫抖，隨後也還原了影片的真實情景。她提到，這是她4、5年前與當時的男友玩樂的私密影片，只有穿內衣，「我不知道為什麼，這個照片當時候只有他持有的影片，卻在一個網媒的平台上面被人冒用名義，被人惡意編輯內容把影片公開流傳」。不僅如此，網媒的社長竟還二次在LINE群組上面發送。

吳佩芸表示，自己這4、5年來一直在為市政議題、民眾權益，還有民眾的福祉，以及應該去打擊的不公不義做發聲，「可是為什麼選舉倒數8天，這樣的影片卻散布出來」。

對此，吳佩芸昨晚已到派出所報案，今也在律師的陪同之下到台中地檢署提告，決定勇敢站出來捍衛自己的名譽。