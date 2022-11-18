　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

私密片遭散布！時力吳佩芸怒吉　顫抖還原內容：跟男友玩樂所拍

▲▼ 吳佩芸 。（圖／記者白珈陽攝）

▲吳佩芸還原私密片內容。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

時代力量台中市議員候選人吳佩芸17日晚間發文表示，自己多年前的私密影片被公開在網路上，對此她昨晚就已到警局報案，而今（18）日上午也在律師的陪同之下，赴台中地檢署按鈴提告。吳佩芸接受媒體訪問，親自還原影片內容，表示那是自己與當時的男友玩樂所拍攝的影片，「我不知道為什麼這些畫面卻被公開流傳」，因此決定勇敢站出來捍衛自己權益。

吳佩芸今上午在台中地檢署外接受媒體訪問，她語帶顫抖，哽咽的還原了整個事發經過。她表示，自己在昨天上午接到一名鄉親的私訊詢問，「這是怎麼回事？為什麼你會在網路上張貼私密影片？」

▲▼ 吳佩芸 。（圖／記者白珈陽攝）

吳佩芸稱，自己當時一頭霧水，點開影片後開始止不住的顫抖，隨後也還原了影片的真實情景。她提到，這是她4、5年前與當時的男友玩樂的私密影片，只有穿內衣，「我不知道為什麼，這個照片當時候只有他持有的影片，卻在一個網媒的平台上面被人冒用名義，被人惡意編輯內容把影片公開流傳」。不僅如此，網媒的社長竟還二次在LINE群組上面發送。

吳佩芸表示，自己這4、5年來一直在為市政議題、民眾權益，還有民眾的福祉，以及應該去打擊的不公不義做發聲，「可是為什麼選舉倒數8天，這樣的影片卻散布出來」。

對此，吳佩芸昨晚已到派出所報案，今也在律師的陪同之下到台中地檢署提告，決定勇敢站出來捍衛自己的名譽。

►輕鬆趕走壁癌！「日本珪藻土壁癌防水噴霧」激殺4.5折

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
私密片外流！　吳佩芸顫抖還原內容：跟男友玩樂所拍
女女戀變調！新竹19歲女劈腿遭囚「鐵棍私刑」打死　5女收押
快訊／北韓射洲際飛彈！　駐日美軍發布警報：快找掩護
快訊／台中市府女員工10樓墜落亡 盧秀燕遺憾不捨
起底錢帥君男友「吸金手法」！大本營在桃園　貴婦生活金源揭密
快訊／魔獸魅力超狂！　雲豹特種S區168000元季票完售
一覺醒來戶頭「多2筆美元入帳」！　釣出行員解答：妳中獎了
淡水狠父當街狂揍妻和1歲嬰　連續暴打4巴掌！3壯漢制止秒孬
陳水扁外孫獲全國音樂冠軍　扁自嘲「五音不全」：遺傳吳淑珍基因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

最後衝刺凝聚支持者！黃珊珊預告2場大造勢　訴求走出藍綠綁架

陳時中稱「抗中保台是不挑釁」　蔣萬安嗆：誰說慈濟是中共同路人？

台北最年輕議員參選人！24歲陳聖文曝「從政初衷」勤跑大安、文山

王世堅爆氣怒嗆王浩宇太監　黃珊珊：網軍非我族類全部撲殺

私密片遭散布！時力吳佩芸怒吉　顫抖還原內容：跟男友玩樂所拍

蔡英文喊「終結黑金」卻重用黃承國　賴士葆嗆：先清理自家門戶

票投陳時中？王世堅喊「靈魂不受黨紀管」　全網讚爆：真男人！

陳時中：蔣萬安蠻怕黃珊珊　「被嗆兩次都不敢正面回應」

高虹安笑遭馬英九「死亡之握」政途可怕　曾銘宗批不理性：請道歉！

被蔣萬安揭曾赴陸「抗中保台DNA？」　陳時中曝原因：抗共是基本態度

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

萌弟掌鏡幫錄爸媽跳舞　反被拍下尷尬微笑表情

習近平不滿會談內容外洩　指責加國總理：不合適啊

最後衝刺凝聚支持者！黃珊珊預告2場大造勢　訴求走出藍綠綁架

陳時中稱「抗中保台是不挑釁」　蔣萬安嗆：誰說慈濟是中共同路人？

台北最年輕議員參選人！24歲陳聖文曝「從政初衷」勤跑大安、文山

王世堅爆氣怒嗆王浩宇太監　黃珊珊：網軍非我族類全部撲殺

私密片遭散布！時力吳佩芸怒吉　顫抖還原內容：跟男友玩樂所拍

蔡英文喊「終結黑金」卻重用黃承國　賴士葆嗆：先清理自家門戶

票投陳時中？王世堅喊「靈魂不受黨紀管」　全網讚爆：真男人！

陳時中：蔣萬安蠻怕黃珊珊　「被嗆兩次都不敢正面回應」

高虹安笑遭馬英九「死亡之握」政途可怕　曾銘宗批不理性：請道歉！

被蔣萬安揭曾赴陸「抗中保台DNA？」　陳時中曝原因：抗共是基本態度

全球30年僅103例！服抗凝血劑引腸壁血腫　竹秀治癒登國際期刊

快訊／日相岸田：北韓飛彈疑落入日本專屬經濟海域以內

「夜店阿嬤」慘了！　撿悠遊卡退月票買菸…失主氣炸不和解

高雄驚見「鏈鋸人外送員」！戴超狂安全帽上路...恐吞500元罰單

最後衝刺凝聚支持者！黃珊珊預告2場大造勢　訴求走出藍綠綁架

高雄一件槍擊案4判決3版本　何俊英：司法判決不應碰運氣

LIVE／大貓熊團團昨晚突發4次癲癇！　動物園11點說明最新病況

阮慕驊推「科博之櫻」　「科博館Ｘ勤美草悟」台中最美翡翠項鍊

快訊／各類新冠疫苗保護效益分析報告今公布！指揮中心14:00說明

外媒：習近平G20外交復出秀　釋出利多「分化歐盟」

曾之喬「下廚穿搭」超火辣！　洗手一彎腰..邪惡視角「魔鬼身材」全都露

政治熱門新聞

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

長腿議員候選人變神力女超人！粉絲嗨爆

王世堅喊靈魂不受黨紀管！她酸忘記代表人民

沈富雄預言：徐巧芯16年後可能當總統

蔡壁如罕見動怒　「相信新竹可以贏」

王世堅氣到嘴唇發抖！臉書火速被灌爆

陳水扁外孫獲全國音樂冠軍　扁自嘲「五音不全」：遺傳吳淑珍基因

王浩宇氣噗噗！下午I don't care晚上狂告人

高虹安談政治生涯「可怕」苦笑：可能是死亡之握

徐巧芯33歲生日快樂！　游淑慧一句話讓人震驚

謝國樑造勢晚會「號稱2萬人」　蔡適應打臉

徐巧芯爆「喜相逢餐會」真相曝光　疑演藝圈大咖隔桌偷拍亂傳

8個字逼哭謝國樑！　韓國瑜：我怎麼老是讓候選人眼淚掉下來

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

更多熱門

相關新聞

黃珊珊2場大造勢最後衝刺　訴求走出藍綠綁架

黃珊珊2場大造勢最後衝刺　訴求走出藍綠綁架

九合一選舉進入最後倒數階段，選情膠著的台北市長之爭，3組主要候選人無不加足馬力做最後衝刺。無黨籍候選人黃珊珊18日被問到最後階段要如何凝聚支持者時說，20日黃金周、25日選前之夜，分別在台泥停車場與市府前廣場都有大型活動，「走出藍綠綁架，讓人民做自己的主人」。

陳時中稱「抗中保台是不挑釁」　蔣萬安嗆：誰說慈濟是中共同路人？

陳時中稱「抗中保台是不挑釁」　蔣萬安嗆：誰說慈濟是中共同路人？

即／遭散布私密影片　吳佩芸提告個資法等3罪

即／遭散布私密影片　吳佩芸提告個資法等3罪

王世堅怒嗆王浩宇太監　黃珊珊：網軍非我族類全部撲殺

王世堅怒嗆王浩宇太監　黃珊珊：網軍非我族類全部撲殺

蔡英文喊「終結黑金」卻重用黃承國　藍委嗆先清理自家門戶

蔡英文喊「終結黑金」卻重用黃承國　藍委嗆先清理自家門戶

關鍵字：

2022九合一大選2022台中市

讀者迴響

熱門新聞

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

林志玲深夜罕見放閃！慶結婚3周年

荷法院：馬航MH17遭俄製導彈擊落

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

月經來可「無套射裡面」？她驚吐會懷孕　還有1下場

北市套房450萬　「壁紙全爛」房客見屋況嚇歪

屈中恆當朋友面訓老婆！Vicky心冷提離婚

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

長腿議員候選人變神力女超人！粉絲嗨爆

30年一中嘟嘟歇業！台中人眼淚還沒乾　下一手租客無縫接軌

叻沙不唸ㄌㄜˋ？他糾正國小童反被打臉

怪脾氣是他！　12星座暴怒地雷公開

寵物鳥斷頭　變老鼠嘴下亡魂慘死

Netflix推新功能「遠端遙控登出寄生帳號」台灣也入列

更多

最夯影音

更多
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔
金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面