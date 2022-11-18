蔡其昌政見辯論稱「我不是林佳龍」遭歪樓　藍小雞串連留言猛酸

▲蔡其昌。（圖／記者許權毅攝）



記者崔至雲／台北報導

台中市長政見辯論會15日舉辦，三位候選人首次面對面交鋒，辯論順序依序是民進黨候選人蔡其昌、台中市長盧秀燕以及無黨籍候選人陳美妃進行政見申論，蔡其昌打頭陣，卻也打開了不該開啟的話題，最後向市民保證會超越「林市長」，這句話一出，台中市政見辯論會大歪樓，進而團結新北藍營議員候選人們臉書發文圍攻林佳龍。

新北市議員葉元之、江怡臻、林金結、黃心華、呂家愷以及蕭敬嚴等人，昨日在臉書上串連發文，「我是某某某，不是林佳龍，我反對林佳龍刪除老人健保補助」，蔡其昌率先打開「龍朵拉盒子」，在政見申論上和盧秀燕交鋒，沒想到卻是反效果，將自己拉入泥淖。

▲藍營小雞昨日在臉書上串連發文，「我是某某某，不是林佳龍，我反對林佳龍刪除老人健保補助」 。（圖／翻攝臉書）



蔡其昌在辯論上主打若他上任會維持老人健保補助等優惠，遭盧秀燕反擊，當初林佳龍和胡志強競選台中市長時，也曾承諾市民會延續好的政策，沒想到上任後，卻把老人健保補助砍掉、東豐快慘遭停工，會後蔡其昌遭媒體追問，為何當初沒有表態，卻回覆「我是蔡其昌不是林佳龍」，此話一出現場譁然。有藍營人士認為，儘管蔡其昌如何猛攻盧秀燕，無法解釋同黨同志的施政作為，讓自己進退失守。

該人士也說，台中綠營派系分歧，牽動新北選情，蔡其昌、林佳龍一個新潮流一個正國會，兩人在政見上的矛盾，從站台邀請就看得出來，蔡陣營約陳時中、陳其邁、林右昌、總統副總統同台同匡，就是不約前台中市長林佳龍，難得看到對外團結的民進黨出現裂縫。

