另一視角曝！狠男「只為小事」當街暴打妻小4巴掌　社會局出手了

記者戴上容／新北報導

新北一名37歲孔姓男子，昨在淡水區水源街頭大打妻兒，妻子當時用背帶揹著未滿1歲嬰兒，孔男情緒激動、對妻小連揮4巴掌，施暴過程非常殘忍，3名壯漢看不下去制止，路人將所有過程被錄下並報警，妻子被打後出現頭暈情形，稍早家暴男施暴原因和最新影片流出，讓人相當心疼與不捨。

▲淡水男因一件小事，就當街狠打妻小。（圖／記者戴上容翻攝）

昨有網友在Dcard貼文「出事了！」並貼上一段影音，畫面中有名男子，不斷對背著寶寶的女子咆哮，後來舉起手大力的往妻子頭部以及嬰兒頭部揮去，女子不斷用身體保護嬰兒，但男子遲遲不肯停下動作，直到一旁路人看不下去，大聲喝斥男子「不要打女人！」男子才停下動作。

▲淡水狠父在大街上對著妻子及襁褓中嬰兒施暴 。（圖／翻攝自Dcard）

淡水警方表示，該事件發生在昨天上午8時許於淡水區水源街二段街道上，37歲孔姓男子疑似因為孩子(未滿1歲)的養育問題與31歲的朱姓妻子發生口角，孔男情緒失控動手揮打朱妻頭部及身體，一旁民眾見狀上前阻止並報警。

員警獲報到場處理時已無衝突情事，員警將夫妻2人帶返派出所釐清案情，朱女表示頭、手均有擦挫傷且頭暈，立即通知救護車送醫檢查，由於朱女暫不對孔男提出傷害告訴，全案依規定申請保護令並通知社會局處理。

稍早，整起事件另一個視角的始末影片及男子施暴原因曝光，孔男子只因妻子「牛奶泡太多」就因此暴怒施暴，據側面了解，這是男子第一次對妻子家暴，而妻子目前尚未對丈夫提告。

新北社會局表示，有關淡水家庭暴力案件，家防中心已接獲通報，並將視婦女需求，由社工提下列協助，包括：人身安全計畫、心理諮商、法律諮詢、訟訴協助、經濟協助及陪同出庭。如先生願意學習非暴力因應模式，亦將轉請白絲帶學習中心社工提供協助。