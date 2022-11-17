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社會 社會焦點 保障人權

桃園觀音區某里長候選人餐會送沙拉油　檢調約談不否認這下慘了！

▲桃園地檢署偵辦觀音區某里長候選人利用餐會名義贈送選民沙拉油遭檢舉，今（17）日約談後依投票行賄罪嫌諭知5萬元交保。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園地檢署偵辦觀音區某里長候選人利用餐會名義贈送選民沙拉油遭檢舉，今（17）日約談後依投票行賄罪嫌諭知5萬元交保。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

九合一選舉倒數9天，桃園地檢署今（17）日指揮調查處、大園警方約談觀音區某里長候選人、樁腳與證人共4人到案，檢察官根據蒐證，該候選人利用今年10月間某協會舉辦餐會名義，私下贈送到場選民每人一罐沙拉油，由於事證明確，里長候選人不否認客觀事實，檢察官偵結依涉犯投票行賄罪嫌，諭知5萬元交保，2名樁腳則無保請回。

桃園地檢署檢察官林姿妤今天上午指揮桃園市調處、大園警分局偵辦觀音區某里長候選人涉嫌在今年10月間以該里協會聚餐名義，邀集上百名有投票權之里民聚餐，會後贈送每人一罐沙拉油禮盒當伴手禮，事後遭檢舉已超過30元上限明顯有賄選之嫌。

桃園檢方指揮調查處與警方持法院核發搜索票搜索里長候選人與樁腳等2處，查扣相關證物佐證，並通知里長候選人與樁腳、證人共4人到案說明，桃檢2名檢察官訊問，其中某里長候選人對於犯罪事實不否認，樁腳與證人則自白坦承，檢察官偵結認為里長候選人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭知5萬元交保，2名樁腳則無保請回。

桃園地檢署重申，檢方將秉持「無底限、無上限」原則，強力查辦賄選案件，籲請候選人勿以身試法，籲請民眾若發現賄選相關案件，請踴躍撥打檢舉專線0937-728-793，由主任檢察官親自接聽，勢必積極查辦並保密檢舉人身分，呼籲全民共同反賄。

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