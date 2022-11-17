　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陪同蔡總統視察前瞻龍潭兩建設　鄭運鵬：桃園要做客家第一庄

▲▼ 陪同蔡總統視察前瞻龍潭兩建設　鄭運鵬：桃園要做客家第一庄 。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

▲鄭運鵬表示，很高興蔡總統每次來桃園都能見證桃園的改變和發展，尤其中央投入補助、市府完善規劃一起合作，如期完成各項建設。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

桃園市長候選人鄭運鵬今(17日）陪同總統蔡英文、桃園市長鄭文燦共同出席龍潭運動公園立體停車場完工啟用典禮，隨後再至下個月10號即將開幕的客家茶文化館視察。鄭運鵬表示，很高興蔡總統每次來桃園都能見證桃園的改變和發展，尤其中央投入補助、市府完善規劃一起合作，如期完成各項建設，期待中央地方繼續合作無間，讓八年桃園模式可以累積延續下去。

▲▼ 陪同蔡總統視察前瞻龍潭兩建設　鄭運鵬：桃園要做客家第一庄 。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

鄭文燦說，龍潭運動公園立體停車場是由前瞻預算所補助，感謝鄭運鵬在立法院協調預算通過，也謝謝蔡英文推動許多對龍潭有利的計畫，包括浪漫台三線中的茶葉故事館、鍾肇政文學生活園區、鄧雨賢音樂紀念館，以及前瞻基礎建設裡的高原交流道、智慧停車場、社區關懷據點、亞洲・矽谷計畫，未來龍科三期啟動後，先進半導體將進駐龍潭，把最好的半導體基地留在桃園、留在台灣。

鄭文燦也表示，第一階段捷運路網骨幹建設已完成，接著市府第二階段則有平鎮龍潭捷運線，還有鐵路地下化增設平鎮車站，未來很多建設會讓龍潭變得非常不一樣，包括龍潭大池改造、龍潭行政園區新設。他說到，沒有過去就沒有現在的建設，好的成績需要不斷傳承，進步也必須珍惜。

▲▼ 陪同蔡總統視察前瞻龍潭兩建設　鄭運鵬：桃園要做客家第一庄 。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

三人隨後抵達桃園客家茶文化館，除了聽取簡報，蔡英文、鄭文燦及鄭運鵬也參觀了電視劇茶金特展、客家四季特展，並欣賞客家山歌演唱，最後再至六國茶室由藝人吳鳳介紹土耳其房間佈置物品、土耳其甜點和品茶器具，並現場品嚐土耳其茶，體驗異國茶文化。

鄭文燦說，前瞻計畫中的浪漫台三線，桃園分別做了1895乙未保台公園、永安海螺文化體驗園區、臺灣客家茶文化館及桃園北區客家會館，都是2023年世界客家博覽會的展館。他說到，客家茶文化館確定在12月10日營運，第一個展覽是電視劇茶金特展、客庄四季特展，還有六國茶室、茶工廠、茶葉改良場和戶外迎風廣場，相信可以吸引全台民眾到桃園觀光。

▲▼ 陪同蔡總統視察前瞻龍潭兩建設　鄭運鵬：桃園要做客家第一庄 。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

鄭文燦也再次感謝蔡英文讓浪漫台三線計畫的基礎建設得以落實，加上高原交流道爭取30年終於完成通車，桃園大溪和龍潭將會更有吸引力。他說到，種種建設都在在展現總統挺桃園的決心，相信總統今天也深刻看到浪漫台3線計畫對客庄文化上的提升，讓傳統客家聚落特色和魅力更得以展現。

鄭運鵬說到，前瞻基礎建設計畫是蔡總統上任之後，從2017年開始全力推動的計畫。經過了5年，包括今天總統蒞臨的龍潭茶文化博物館、新屋永安漁港的海螺文化館，還有平鎮乙未保台紀念公園，前瞻基礎建設計畫裡面的軌道佈建、浪漫台3線，把桃園建置成客家第一庄。

鄭運鵬也提到，，每一次不論是蔡英文、蘇貞昌或是林佳龍到訪桃園，都展示過去幾年中央及地方對區域治理、桃園及客家文化建設上一起合作的成績。桃園隊會繼續用政績向桃園市民朋友爭取支持，希望桃園市民朋友看得到成績，也希望未來的8年能繼續維持好成績，讓桃園更進步。

ET快訊
快訊／荷蘭法院確定了　「馬航MH17」遭俄製導彈擊落
4生肖好運來了！11月下旬「愛情+財運」大爆發
曾格爾道歉「名與利只是一時」！612字全文未提她
Netflix推新功能打擊「共用帳號」！一鍵秒被登出
膽囊癌「8大症狀」常被誤判膽結石　6類人小心了
快訊／遭嗆「太監」！王浩宇喊告127人：每位求償10萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林智堅「1500戶社會住宅跳票」去參選　高虹安：執行力有問題

陪同蔡總統視察前瞻龍潭兩建設　鄭運鵬：桃園要做客家第一庄

台派內鬨？王浩宇看「基進黨候選人圖文」生氣了：這樣針對何必呢

高虹安談側翼抹黑「政治生涯太可怕」苦笑：可能是馬英九死亡之握

時力爆北市府要休假消防員參加黃珊珊造勢　黃競辦：子虛烏有

王世堅遭網軍側翼攻擊　黃珊珊嘆「全然失控」：政治不能逾越人性

順逆時中？王世堅、薛瑞元同遭批　陳時中緩頰：尊重選擇和風格

選戰倒數計時　馬英九陪同謝國樑掃街拜票...民眾嗨翻喊凍蒜

民眾黨提告高虹安前助理　王定宇：製造寒蟬效應？

大咖輪番到桃園力挺　鄭運鵬：用政績向市民爭取支持！

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

男子用斧頭玩《Minecraft》　自製控制器體驗沉浸式砍樹

《全明星》林玉書爆「被隊員霸凌」　經紀人「急撇排擠」...藏內幕！

2男運動會跑大隊接力 突嗨跳02搖引全場目光

林智堅「1500戶社會住宅跳票」去參選　高虹安：執行力有問題

陪同蔡總統視察前瞻龍潭兩建設　鄭運鵬：桃園要做客家第一庄

台派內鬨？王浩宇看「基進黨候選人圖文」生氣了：這樣針對何必呢

高虹安談側翼抹黑「政治生涯太可怕」苦笑：可能是馬英九死亡之握

時力爆北市府要休假消防員參加黃珊珊造勢　黃競辦：子虛烏有

王世堅遭網軍側翼攻擊　黃珊珊嘆「全然失控」：政治不能逾越人性

順逆時中？王世堅、薛瑞元同遭批　陳時中緩頰：尊重選擇和風格

選戰倒數計時　馬英九陪同謝國樑掃街拜票...民眾嗨翻喊凍蒜

民眾黨提告高虹安前助理　王定宇：製造寒蟬效應？

大咖輪番到桃園力挺　鄭運鵬：用政績向市民爭取支持！

SOGO百貨周年慶唇膏賣出陽明山高度　耶誕彩妝飆出二位數成長

快訊／荷蘭法院確定了　「馬航MH17」遭烏東發射的俄製導彈擊落

金融業減少對中國曝險年減3390億　銀行業減最多！

林智堅「1500戶社會住宅跳票」去參選　高虹安：執行力有問題

最美女團正式出道「驚見啦啦隊女神」　私下真實面遭團員爆料！

怪脾氣就是他！　會讓12星座暴怒的地雷大公開

鯨鯊斑點點綴CITIZEN面盤　四角護罩潛水錶辨識度超高

楊冪劇中閨蜜疑認愛劉愷威！　否認7小時後反轉：問哪位工作人員

關中／冷戰後美國外交政策檢討　強權過度擴張終走向衰敗

換季必看！最強「保濕底妝」盤點，讓肌膚透出水潤光

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

政治熱門新聞

徐巧芯爆「喜相逢餐會」真相曝光　疑演藝圈大咖隔桌偷拍亂傳

王世堅氣到嘴唇發抖！臉書火速被灌爆

徐定禎演講惹怒大學生：把自己當苗栗國王？

遭王浩宇批違反黨紀　王世堅：惦惦

快訊／被王世堅罵「回去當太監」　王浩宇回應了

「鱸鰻招待所」出入名單曝光！　藍綠白大咖都在其中

侯友宜：艾司摩爾新北投資300億

王世堅曝一生最大遺憾！淚歉：背叛父母親

殯葬禮生出入火葬場！23歲正妹選里長

桃議員候選人演講扒開外衣　變神力女超人

心疼高虹安！柯文哲：我覺得好對不起妳

氣質空姐降肉選議員！關鍵竟是「討債很辛苦」

大學座談嗆學生　徐定禎：一直罵自己政府是怎樣？

台版晶片法明年上路　政院拍板：抵減稅額最高50％　

更多熱門

相關新聞

綠營轟高雄前瞻差點去了了　柯志恩回應了

綠營轟高雄前瞻差點去了了　柯志恩回應了

國民黨高雄市長候選人柯志恩日前掃街感嘆藍營20年沒執政，「攏去了了」，引發各界議論，高雄市議員候選人林智鴻17日批，2017年高市府爭取1823億多項重大建設，柯志恩等藍委阻礙前瞻基礎建設特別條例通過，她才是害高雄差點去了了的人。柯辦回應，用「錢瞻」來搶救選情，簡直是「請鬼拿藥單」。

台派內鬨？王浩宇看「基進黨候選人圖文」生氣了

台派內鬨？王浩宇看「基進黨候選人圖文」生氣了

桃園觀音某里長候選人送沙拉油　檢方諭知5萬元交保

桃園觀音某里長候選人送沙拉油　檢方諭知5萬元交保

高虹安談政治生涯「可怕」苦笑：可能是死亡之握

高虹安談政治生涯「可怕」苦笑：可能是死亡之握

時力爆北市府要休假消防員參加黃珊珊造勢　黃競辦：子虛烏有

時力爆北市府要休假消防員參加黃珊珊造勢　黃競辦：子虛烏有

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長桃園市鄭運鵬

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《全明星》爆霸凌「郭泓志林襄發聲了」

「國民姐夫」遭爆家暴8點檔女星妻！4線索揭正宮身分

陳文茜重病臥床吸氧「下肢血管破裂」！

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

家屬公開鳳梨哥哥死因　親弟證實「心因性休克」

華廈1298萬！夫妻查同屋主「上層1030萬才出售」崩潰

快訊／台灣配音員呂佩玉驚傳過世

一家四口餓死家中　破門驚見乾屍

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後改嫁小叔

4歲蔡桃貴「半夜哭到歇斯底里」！

美籍金髮女屍相驗結果曝　1關鍵排除他殺

486先生要開吉了「求償破百萬」　勸2類人快道歉

身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！必學4吃法排毒

更多

最夯影音

更多
《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者
導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面