陪同蔡總統視察前瞻龍潭兩建設　鄭運鵬：桃園要做客家第一庄

▲鄭運鵬表示，很高興蔡總統每次來桃園都能見證桃園的改變和發展，尤其中央投入補助、市府完善規劃一起合作，如期完成各項建設。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

桃園市長候選人鄭運鵬今(17日）陪同總統蔡英文、桃園市長鄭文燦共同出席龍潭運動公園立體停車場完工啟用典禮，隨後再至下個月10號即將開幕的客家茶文化館視察。鄭運鵬表示，很高興蔡總統每次來桃園都能見證桃園的改變和發展，尤其中央投入補助、市府完善規劃一起合作，如期完成各項建設，期待中央地方繼續合作無間，讓八年桃園模式可以累積延續下去。

鄭文燦說，龍潭運動公園立體停車場是由前瞻預算所補助，感謝鄭運鵬在立法院協調預算通過，也謝謝蔡英文推動許多對龍潭有利的計畫，包括浪漫台三線中的茶葉故事館、鍾肇政文學生活園區、鄧雨賢音樂紀念館，以及前瞻基礎建設裡的高原交流道、智慧停車場、社區關懷據點、亞洲・矽谷計畫，未來龍科三期啟動後，先進半導體將進駐龍潭，把最好的半導體基地留在桃園、留在台灣。

鄭文燦也表示，第一階段捷運路網骨幹建設已完成，接著市府第二階段則有平鎮龍潭捷運線，還有鐵路地下化增設平鎮車站，未來很多建設會讓龍潭變得非常不一樣，包括龍潭大池改造、龍潭行政園區新設。他說到，沒有過去就沒有現在的建設，好的成績需要不斷傳承，進步也必須珍惜。

三人隨後抵達桃園客家茶文化館，除了聽取簡報，蔡英文、鄭文燦及鄭運鵬也參觀了電視劇茶金特展、客家四季特展，並欣賞客家山歌演唱，最後再至六國茶室由藝人吳鳳介紹土耳其房間佈置物品、土耳其甜點和品茶器具，並現場品嚐土耳其茶，體驗異國茶文化。

鄭文燦說，前瞻計畫中的浪漫台三線，桃園分別做了1895乙未保台公園、永安海螺文化體驗園區、臺灣客家茶文化館及桃園北區客家會館，都是2023年世界客家博覽會的展館。他說到，客家茶文化館確定在12月10日營運，第一個展覽是電視劇茶金特展、客庄四季特展，還有六國茶室、茶工廠、茶葉改良場和戶外迎風廣場，相信可以吸引全台民眾到桃園觀光。

鄭文燦也再次感謝蔡英文讓浪漫台三線計畫的基礎建設得以落實，加上高原交流道爭取30年終於完成通車，桃園大溪和龍潭將會更有吸引力。他說到，種種建設都在在展現總統挺桃園的決心，相信總統今天也深刻看到浪漫台3線計畫對客庄文化上的提升，讓傳統客家聚落特色和魅力更得以展現。

鄭運鵬說到，前瞻基礎建設計畫是蔡總統上任之後，從2017年開始全力推動的計畫。經過了5年，包括今天總統蒞臨的龍潭茶文化博物館、新屋永安漁港的海螺文化館，還有平鎮乙未保台紀念公園，前瞻基礎建設計畫裡面的軌道佈建、浪漫台3線，把桃園建置成客家第一庄。

鄭運鵬也提到，，每一次不論是蔡英文、蘇貞昌或是林佳龍到訪桃園，都展示過去幾年中央及地方對區域治理、桃園及客家文化建設上一起合作的成績。桃園隊會繼續用政績向桃園市民朋友爭取支持，希望桃園市民朋友看得到成績，也希望未來的8年能繼續維持好成績，讓桃園更進步。