綠營轟害高雄前瞻「差點去了了」　柯志恩競辦嗆：請鬼拿藥單

▲柯志恩掃街吐真心話「20年沒執政攏去了了矣」。（圖／翻攝自臉書／柯志恩）



記者許展溢／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩日前掃街感嘆藍營20年沒執政，「攏去了了」，引發各界議論。高雄市議員候選人林智鴻17日批評，高市府2017年爭取1823億多項重大建設，但柯志恩等藍委阻礙前瞻基礎建設特別條例通過，才是害高雄差點去了了的人。柯辦回應，用「錢瞻」來搶救選情，簡直是「請鬼拿藥單」。

林智鴻說，高市爭取「捷運黃線」、「捷運岡山路竹延伸線」、「海洋科技產業園區」、「Fun Tech體感科技園區」等共新台幣1823億元的重大建設預算皆包含其中，但藍委卻用「金額砍半，時程砍半」的方式加以杯葛，都被柯志恩批到一無是處，柯志恩才是害高雄差點去了了的始作俑者。

林智鴻指出，國民黨為了怕蔡政府做出政績，當年不惜用佔領主席台、撒麵粉、用唸「金剛經」等方式搞出上萬件議案等方式杯葛，讓高雄各項重大建設，差點隨著該黨政治操作陪葬，而柯志恩當年就是國民黨團的一員，讓1823億的重大建設差點「去了了」，如今選市長唱衰高雄，完全就是對不起高雄人，不知為何還敢厚顏選高雄市長。

▲林智鴻（右）批柯志恩唱衰高雄，完全就是對不起高雄人。（圖／記者許展溢攝）

柯志恩競辦強調，前瞻預算以包裹、特別預算的方式，2階段4年計畫，8年花費超過8400億的人民納稅錢，在缺乏有效監督制衡的狀況下被強勢通過，當初極力監督、替民眾把關的在野黨委員，竟然被民進黨政治人物批評為「耽誤高雄發展」的千古罪人，邏輯令人匪夷所思。

柯辦提到，當時有個「5G文化科技人才培育計畫」，該計劃匡列1億6000萬，被評委質疑只看到6場研討會、8場活動，效益指標不明確，若林議員對前瞻預算有所了解，就可以發現所謂的前瞻預算充滿荒謬，且綠營對阻擋高雄軌道預算建設才真的是「名垂青史」，從阻擋林園小港延伸線可行性評估預算，使得韓市府不得不用第二預備金來支應，就連綠營立委支持的高鐵進入南高雄，都被時任行政院副院長的陳其邁給阻擋，抹煞南高雄重新發展機會。

柯辦表示，按照綠營議員邏輯，國民黨執政在為高雄地方拚建設時，如果沒有民進黨的刁難是不是可以更早開工？林智鴻作為連任多屆的議員，連最基本的「包裹預算」、「特別預算」意涵都一知半解，硬是要拿部分的預算內容來擴大解釋為民代在「阻擋地方發展」，簡直是對立法委員職權的輕蔑，更顯示了其對於台灣民主政治的無知。