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遭王浩宇批違反黨紀　王世堅爆氣怒吼「惦惦」：被罷免就回去當太監！

▲▼台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員王世堅被媒體報導指稱，因7年前大巨蛋議會提案，欠無黨籍台北市長候選人黃珊珊一個人情，所以這票會為對方保留，遭到前桃園市議員王浩宇質疑違反黨紀。對此，王世堅17日下午受訪時爆氣，被罷免的議員就「惦惦」，「回去當他的太監」。

王世堅17日下午在台北市議會受訪，針對在網路媒體專訪上的言論，王世堅澄清，自己絕對沒有說「支持陳時中、票投黃珊珊」言論，也沒有任何一個人會講這樣的話，除非人格分裂、心理有問題，「我說得非常清楚，我所有的親戚朋友支持者，我的組織動員宣傳都在幫陳時中拉票。」包括16日還在永樂市場幫陳時中拉票，剛剛也在掃街，這點無庸置疑。

王世堅指出，自己說欠黃珊珊一次，是因為7年前提案要對大巨蛋解約接管時，他提案應對抗惡勢力財團，當時黃珊珊第一個響應連署，且一、二讀時還有聲援，「我必須說，我欠黃珊珊一次，在那個過程中，我更深刻了解到黃珊珊的正直清廉、勇敢強韌與堅毅，這我必須肯定她，正直、勇敢、清廉、堅毅、強韌的人格特質，非常有資格來參選市長。」

王世堅說，要不是民進黨有提名好的人選，不然當然會私下支持黃珊珊，但黨有提名人，他當然必須支持民進黨候選人，「但是我真的忍無可忍，我必須再一次說，今天上午某媒體刻意報導錯誤之後，所有的側翼網軍又出動了，這些側翼網軍又來污衊、糟蹋我，所有的電話部隊又來包圍我了，就像是這半年以來在做的一樣。」

▲▼台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

王世堅痛批，當初提案時沒有連署的民進黨議員，請他們勇敢站出來，「我王世堅行不改名，坐不改姓，隨時來找我。」先前發動側翼網軍，甚至本人到媒體上講要開除王世堅，「我請問你黨籍幾年？過去從黨外到民進黨參與時，你在嗎？」為什麼提案對遠雄解約大巨蛋時，這些人不連署，讓他去找不同黨的黃珊珊，「這些人請跳出來，解釋當初為什麼不敢跟我一起連署？當初為什麼反對對大巨蛋解約接管，結果大巨蛋拖了7年多，這是全體市民的重大損失。」

王世堅強調，現在策動側翼網軍、電話部隊一天到晚騷擾他，希望能摧毀他團隊的心智，「我們民進黨不是這樣的，正直的民進黨不需要這些側翼網軍，側翼網軍請你滾開！因為你背後有你的老闆，不要因為你派系大就欺負人！」希望這些人夠有膽，自己具名站出來，不要發動電話部隊，「每天數十通電話，從我服務處、辦公室，甚至不曉得怎麼查到電話，還打到我家裡去，這很莫名其妙！」

王世堅痛罵，自己的外祖父在228英勇對抗惡劣政權英勇犧牲，「我父親王明德，我外祖父張榮宗，他可以去查看看！那你還質疑我什麼？你們這傢伙沒資格，閃一邊去！側翼網軍閃一邊去！那個已經被罷免的議員『惦惦』！

媒體追問，王浩宇發文後，下面很多網友留言說要開除王世堅？王世堅聽聞問題後再爆氣大罵，「太監啦！太監才會幹那種事！光明磊落出來！我們台灣社會是一個光明社會，不需要這些傢伙吱吱喳喳！」自己支持陳時中，但欠黃珊珊一次，因為黃珊珊正直。

王世堅認為，現在黃珊珊也被網軍攻擊，但黃珊珊一家英勇，為台灣貢獻很多，黃珊珊哥哥黃曙光從參謀總長退役後，現在主持國艦國造，「攻擊她（黃珊珊）什麼呢？她一家那麼英勇，要說她不『抗中保台』嗎？這些傢伙夠了！」

最後，王世堅怒吼，應該把台灣的餅越做越大，不是越搞越小，「小圈圈就他們幾個人『抗中保台』嗎？『抗中保台』是你這些側翼網軍的特權嗎？只有你會『抗中保台』嗎？所以既然他（王浩宇）被罷免了，請他閉嘴，回去當他的太監！」

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