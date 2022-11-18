不只陸戰還要打空戰！　蔣萬安推「比6合影」線上造勢活動

▲蔣萬安舉辦線上造勢活動。（圖／蔣萬安競辦提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安競選辦公室今（18）日下午舉行「我們約好了」活動起跑暨「2022蔣萬安奮戰勝選之夜」地點公布記者會，宣布選前之夜活動地點為信義區基隆路一段52號的大停車場，時間為25日晚間7時至10時；同時蔣辦今日也同步推出線上比「6」合影線上造勢活動。希望線上、線下一起為選情拉抬氣氛。

蔣萬安選前之夜場地定於信義區基隆路一段52號的大停車場，總幹事林奕華指出，當初有很多的地點在思考，但是因為考量到若舉辦在馬路上舉辦，架設舞台等等難免要封路，且當天是週五，怕影響交通，所以選在好到達、場地大、最不影響交通的位置，市民權益還是最大考量，「重點是活動，不是地點」。

針對「我們約好了1126投票去」線上造勢活動，林奕華示範，只要拍出有「6」的手勢照片，並在蔣萬安粉專回傳「我們約好了」，就會收到與蔣萬安同框的照片跟影片，不僅可以馬上分享到臉書，也可以下載發到別的社群平台。

林奕華指出，希望選前黃金週不只是一個週末，而是無限能量跟庶民力量的延續，選舉主軸以民眾為主體，希望跟市民有承諾、有約定，即便選前之夜可能天氣不好、今年選情又較冷，還是會跟市民多多請託。

該場地約1.9公頃，林奕華說，場地至少容納1萬5000至2萬人沒問題，歡迎市民當天一起來聽蔣萬安最後的懇託，共同決定台北的未來。

會後媒體問到，當天有哪些國民黨大咖或是縣市候選人合體？林奕華僅表示。都還在與中央黨部討論中，確定了會跟大家報告。