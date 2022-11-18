徐定禎嗆學生「去中國住」！他開酸「陳時中去過」：選舉像照妖鏡

▲徐定禎日前在聯合大學與學生交流發生「對嗆」爭議。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎日前赴聯合大學學生會座談，會上有學生問到高端疫苗審查爭議，徐反嗆「一直罵自己的執政黨是怎樣？你到中國住住看啊！」對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安競辦發言人黃子哲在臉書上開酸，「陳時中就真的去過中國大陸了」，表示陳時中跑去大陸的跨時空呼應，諷刺又現世報，選舉就像個照妖鏡。

「笑死！陳時中跨時空呼應徐定禎」，黃子哲在臉書上表示，徐定禎去校園和大學生座談，不滿學生提問有關高端疫苗、林智堅論文抄襲、民進黨網軍等爭議，竟反嗆「一直罵執政黨怎麼不去中國」然後呢？陳時中就真的去過中國大陸了。

黃子哲指出，陳時中昨天被爆出2016年底以台北醫學大學董事身份到中國寧波，和寧波李惠利醫院進行投資合作，還跟共產黨衛生官員交流對話，不亦樂乎，其實當時對岸的共軍機艦就開始頻頻擾台，11月25日甚至發生共機首次繞台的演訓，「依照民進黨抗中保台的標準」陳時中當時還跑去對岸，是去舔共賣台？還是去下跪磕頭？別忘了，當時陳時中還是扁政府的高層官員。

黃子哲認為，陳時中陣營日前拿蔣萬安在美國當律師時，處理過中資企業案子來捕風捉影，亂扣紅帽，那便是厚顏無恥還自我打臉，陳時中沒有「抗中保台」的DNA，反倒有「綠能你不能」雙標抹紅的SOP。

黃子哲也嗆，徐定禎嗆學生的鴨霸態度，愚蠢又反民主，陳時中跑去大陸的跨時空呼應，諷刺又現世報，選舉就像個照妖鏡。