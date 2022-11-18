高雄8綠委北上力挺　鄭運鵬：桃園進步不回頭！

▲8名民進黨高雄市立委18日專程北上，在桃園巨蛋前路口站肥皂箱拜票，籲請市民「力挺鄭運鵬，桃園進步不回頭」。（圖／鄭運鵬競辦提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

選前倒數第八天，8名民進黨高雄市立委今（18）日專程北上桃園力挺鄭運鵬，在桃園巨蛋體育館前路口向上班族拜票，懇請市民支持鄭。立委拜票之餘也不忘直呼「雄挺鄭運鵬，桃園進步不回頭」，展現鄭運鵬在立院高人氣。

高雄市8位立委包括管碧玲、邱議瑩、劉世芳、林岱樺、李昆澤、趙天麟、許智傑與賴瑞隆等人今天上午北上桃園巨蛋體育館前，陪同民進黨桃園市長候選人鄭運鵬向上班族拜票。包括鄭運鵬在內共9名現任立委一字排開，聲勢頗為浩大。

▲鄭運鵬強調他是高雄女婿，很感謝8名高雄立委力挺。

鄭運鵬表示，他是高雄女婿，很高興高雄區域與不分區立委專程北上力挺，大家在立法院中都有很好合作經驗，也肯定自己擔任黨團幹事長的能力，力挺他有能力接下桃園市長鄭文燦市長五星施政的好成績。高雄8位立委都見證過4年前高雄噩夢，韓國瑜當選高雄市長後，市政停滯且建設中斷，高雄市從第一名變成吊車尾，他們親自北上桃園，以自身經驗呼籲桃園市民，不要重蹈御前前高雄覆徹。

高雄立委紛紛發言肯定鄭運鵬，並給予支持祝福，希望桃園市民珍惜鄭文燦8年好成績，選出好市長帶領桃園繼續再進步，這就是他們全員力挺鄭運鵬的原因，拜託桃園市民讓鄭運鵬承接鄭文燦桃園好政績。邱議瑩等人疾呼，鄭運鵬能力好、協調力強，不分藍綠，只要是對桃園市政建設有幫忙的，他一定全力爭取，這樣特質肯定能當位好市長，呼籲桃園市民，桃園進步不回頭，懇請支持鄭運鵬。

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