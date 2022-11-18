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社會 社會焦點 保障人權

廟產25年前遭盜5千萬扯選舉　民雄鄉長候選人提告自清

▲▼ 嘉義民雄五穀王廟。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義民雄五穀王廟曾爆廟產遭盜五、六千萬。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄豐收村五穀王廟25年前爆發盜領案，金額高達五、六千萬，引起當地民眾熱議。但隨時任廟管委會主委方木興出走大陸，案件最終由會計洪啟章承擔刑事罪責與民事賠償，直至今日（11/18）才由家屬洪國棠出面向立委翁重鈞、縣議員林于玲陳情，並透過網路向方木興喊話。被影射的民雄鄉長候選人黃芳蘭隨後召開記者會，請出接任方木興五殼王廟主任委員一職的陳茂喜出面說明提告過程及對象，黃芳蘭也透過律師提告，捍衛自身清白，表示不讓惡質選風及惡意抹黑得逞。

▲▼ 嘉義民雄豐收村五穀王廟爆發盜領，金額高達五六千萬，意外扯入鄉長候選人。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義民雄豐收村五穀王廟爆發盜領，金額高達五六千萬，遭告會計家屬洪國棠(圖中)幫父親喊冤。

嘉義縣民雄豐收村五穀王廟25年前爆發上千萬盜領案，時任主委方木興遠走大陸，留下會計洪啟章獨自承擔法律責任，18日洪啟章之子洪國棠請來民意代表召開記者會並向方木興視訊喊話，方木興卻直指背後影武者和最大利益者是參選民雄鄉長的候選人黃芳蘭的先生張嘉瀧。

▲▼ 嘉義民雄豐收村五穀王廟爆發盜領，金額高達五六千萬，意外扯入鄉長候選人。（圖／記者翁伊森攝）

洪國棠表示，為求代父申冤，於是四處懸掛布條、警醒鄉民，無奈卻慘遭黃芳蘭提告，在面對檢警連番約談的無助之下，於是轉向翁重鈞立委、涂文生總幹事、林于玲議員陳情，只為讓沈冤舊案真相大白。

會中，視訊連線整起事件的關鍵人物方木興，還原當年盜領案的始末，方直指一切始作俑者就是張嘉瀧，包括購買高階複印機盜印定存單、偽刻印章並直接點明款項流向，直指張嘉瀧、黃芳蘭夫妻就是罪魁禍首，且呼籲黃芳蘭要選民雄鄉長、應該先歸還五穀王廟的錢！

立委翁重鈞強調，司法必須公平對待洪國棠，千萬不要司法為政治服務，林于玲表示，是既然黃芳蘭提告洪國棠妨害名譽，就表示她非常重視，希望黃芳蘭摸著良心正式面對，出面捍衛，給五穀王廟以及民雄鄉親一個交代！

但接任方木興主委一職的五殼王廟主任委員陳茂喜隨後在律師及黃芳蘭陪同下出面澄清，25年前案件經廟方調查後就是由他提告方木興、洪啟章，司法已經調查清楚，與張嘉瀧、黃芳蘭無關。

▲▼ 嘉義民雄豐收村五穀王廟爆發盜領，金額高達五六千萬，意外扯入鄉長候選人。（圖／記者翁伊森攝）
 ▲嘉義民雄豐收村五穀王廟爆發盜領，鄉長候選人黃芳蘭（圖左）意外遭牽連，透過律師及時任廟方主委陳茂喜（圖中）替自己澄清說明。

黃芳蘭表示，25年以來因為該案件飽受抹黑，此次參與鄉長選舉投票只剩八天，對方更藉該案件召開記者會，記者會上提供的都是模糊、影射及疑點重重的證據，讓她深覺對方企圖抹黑她，也企圖讓民雄鄉長選舉烏雲密布，讓鄉民來不及判斷是非，讓她來不及澄清，黃芳蘭強調，十幾年來始終清廉參政，自己經得起考驗！

▲▼ 嘉義民雄豐收村五穀王廟爆發盜領，金額高達五六千萬，意外扯入鄉長候選人。（圖／記者翁伊森攝）

▲時任廟方主委陳茂喜（圖中）替黃芳蘭向媒體澄清說明事件始末。

黃芳蘭代表律師古富祺也表示，針對不實的言論，公職人員選舉罷免法第104條意圖使候選人不當選散布謠言或傳播不實處五年以下有期徒刑。

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