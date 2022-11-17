借疫情發財！鄭州核酸檢測點「推VIP服務」年費1400元　官方回應

▲鄭州一核酸檢測點推出VIP服務。（圖／翻攝自都市快報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸多地政府近日相繼宣布取消免費核酸檢測政策，除特定人群和特定情況外，其他居民做核酸檢測均需自費。網傳鄭州一核酸檢測點近日更離譜推出VIP服務，年費為320元人民幣（約新台幣1409元）。

據《橙柿互動》報導，該檢測點位於鄭州月湖南路附近，從網上的這一檢測點上看，核酸採樣點與目前鄭州多數便民核酸採樣點在外觀上相似，亭子上張貼的「臨時自費採樣點公告」。

該公告上顯示，混採4元（人民幣，下同）/人，單採16元/人；加急核酸檢測最遲90分鐘出報告，通常60分鐘左右，僅限企業VIP客戶，年費320元，享有2年內20次加急核酸檢測服務。不單獨售賣。

針對上述事件，鄭州市惠濟區衛健委工作人員稱，核酸檢測點推出VIP服務的行為屬於個人行為，不屬於政府行為。至於鄭州市是否會調整常態化核酸檢測的收費政策，省市相關部門稱，目前沒有相關消息。

16日晚7點32分，鄭州發布官微發布，經疫情防控指揮部研究，17日開展金水區、惠濟區等八城區新冠肺炎病毒核酸檢測篩查工作。

另據企業查顯示，該檢測點上顯示的鄭州某醫療服務中心，成立於2021年9月，註冊地為鄭州惠濟區，經營範圍含醫學研究和試驗發展；工程和技術研究和試驗發展等。2021年年報顯示，該企業社保繳納人數也為0。