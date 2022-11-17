　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

借疫情發財！鄭州核酸檢測點「推VIP服務」年費1400元　官方回應

▲▼鄭州一核酸檢測點推出VIP服務。（圖／翻攝自都市快報）

▲鄭州一核酸檢測點推出VIP服務。（圖／翻攝自都市快報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸多地政府近日相繼宣布取消免費核酸檢測政策，除特定人群和特定情況外，其他居民做核酸檢測均需自費。網傳鄭州一核酸檢測點近日更離譜推出VIP服務，年費為320元人民幣（約新台幣1409元）。

據《橙柿互動》報導，該檢測點位於鄭州月湖南路附近，從網上的這一檢測點上看，核酸採樣點與目前鄭州多數便民核酸採樣點在外觀上相似，亭子上張貼的「臨時自費採樣點公告」。

該公告上顯示，混採4元（人民幣，下同）/人，單採16元/人；加急核酸檢測最遲90分鐘出報告，通常60分鐘左右，僅限企業VIP客戶，年費320元，享有2年內20次加急核酸檢測服務。不單獨售賣。

針對上述事件，鄭州市惠濟區衛健委工作人員稱，核酸檢測點推出VIP服務的行為屬於個人行為，不屬於政府行為。至於鄭州市是否會調整常態化核酸檢測的收費政策，省市相關部門稱，目前沒有相關消息。

16日晚7點32分，鄭州發布官微發布，經疫情防控指揮部研究，17日開展金水區、惠濟區等八城區新冠肺炎病毒核酸檢測篩查工作。

另據企業查顯示，該檢測點上顯示的鄭州某醫療服務中心，成立於2021年9月，註冊地為鄭州惠濟區，經營範圍含醫學研究和試驗發展；工程和技術研究和試驗發展等。2021年年報顯示，該企業社保繳納人數也為0。

►輕鬆趕走壁癌！「日本珪藻土壁癌防水噴霧」激殺4.5折

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
診所當砲房！　隆乳名醫狂騙女患者上床
《女外科》美女醫嫁了！　「性感馬甲白紗」貼臉新郎
快訊／台中港貨櫃金髮女屍　相驗結果曝光！
快訊／虎豹潭6死意外！　女領隊「過失致死」判刑2年
徐定禎嗆「一直罵政府是怎樣」　影片惹怒網：真把自己當國王？
486先生要開吉了！預告「求償破百萬」　勸2類人快道歉
獨／張淑晶開告家人！　法官當場暴氣
獨／手繪筆記太狂！　爆搶購潮「網路盜版貴3倍」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

濟南燒餅老店開5萬月薪徵大學生　店長工作18年買下三套房

24歲妹買打耳洞神器DIY！　耳垂腫成「半根香蕉」抽出爆量膿水

借疫情發財！鄭州核酸檢測點「推VIP服務」年費1400元　官方回應

橄欖球賽誤播歌升級網路戰！　維基「香港國歌」被修改逾50次

鄭州爸為幼女叫救護車…醫護人員稱「不嚴重」秒離開　孩子慘病亡

都是活的！ 199隻烏龜裝行李箱被查獲...還有7條蛇一起搭飛機偷渡

陸單日增2萬3132例　重慶增4072例「軟封城」離市需審批

1歲女嬰發燒一查「癌王末期」！苦熬47次放化療　延命3年再復發

女帶小孩上街！突被陌生男「掐胸」當場要硬上　誇張影片曝光

客戶「借307萬」破產失聯！他2年後突收到還款　看轉帳紀錄超感動

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

《全明星》林玉書爆「被隊員霸凌」　經紀人「急撇排擠」...藏內幕！

男子用斧頭玩《Minecraft》　自製控制器體驗沉浸式砍樹

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

濟南燒餅老店開5萬月薪徵大學生　店長工作18年買下三套房

24歲妹買打耳洞神器DIY！　耳垂腫成「半根香蕉」抽出爆量膿水

借疫情發財！鄭州核酸檢測點「推VIP服務」年費1400元　官方回應

橄欖球賽誤播歌升級網路戰！　維基「香港國歌」被修改逾50次

鄭州爸為幼女叫救護車…醫護人員稱「不嚴重」秒離開　孩子慘病亡

都是活的！ 199隻烏龜裝行李箱被查獲...還有7條蛇一起搭飛機偷渡

陸單日增2萬3132例　重慶增4072例「軟封城」離市需審批

1歲女嬰發燒一查「癌王末期」！苦熬47次放化療　延命3年再復發

女帶小孩上街！突被陌生男「掐胸」當場要硬上　誇張影片曝光

客戶「借307萬」破產失聯！他2年後突收到還款　看轉帳紀錄超感動

快訊／徐巧芯爆料宣傳車違停　陳時中競總：立即移車「不能再發生」

快訊／台南民宅火警！1男躺臥廚房　緊急救治中

討債e化！「一家親」群組撂人逼債　有空就來...早到再發獎金2千

經典賽大名單按照協議不公布　球員人數增加到30人

官員拿IMF灌水數據自嗨　用選票督促政府改善滯脹

鄭文燦被爆出入「88會館」 　張善政陣營：難怪中壢詐騙囚禁案橫行

岸田支持率跌破40%陷「危險水域」！　自民黨傳開始討論下屆首相人選

外資翻多！聯詠評等、目標價獲調升　營運呈上升趨勢

腥夫聲優鈴木達央重返職場　外遇當笑話自嘲「啊就被拍到了能怎麼辦」

帶環保餐盒買黑糖糕「店家給驚喜」　他打開見1幕嗨炸：賺到

大陸熱門新聞

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後改嫁小叔

男借錢失聯　他突收還款超感動

媽癱4年後奇蹟起身　她得知真相哭

她增加性生活　醫：懷孕機率更低

喝水發現怪味！他查蓄水池驚見「溺斃猴群」

她帶小孩上街　被陌生男當場要硬上

1歲女嬰發燒一查癌王末期！苦熬47次放化療再復發

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

露營遇封城！他野外求生22天靠偷菜維生

啟動上海高定週　閃耀申城東方美

10歲女童被控偷16元文具　從30樓跳下身亡

爸媽揪女兒3P　毀三觀139張照片外流

4個月女嬰因救護車拒絕送醫死亡！爸還原經過

更多熱門

相關新聞

富士康鄭州廠復工　當地政府出馬徵才火速招逾7萬人

富士康鄭州廠復工　當地政府出馬徵才火速招逾7萬人

鴻海（2317）集團旗下富士康鄭州廠恢復正常生產後徵才腳步持續加速，在當地地方政府出手協助徵才下，富士康鄭州廠短短7日內已招募逾7萬名員工。

蘭州核酸收費僅供貴的　官方回應被罵翻

蘭州核酸收費僅供貴的　官方回應被罵翻

大陸推新防疫20條　多地取消區域全員核酸檢測

大陸推新防疫20條　多地取消區域全員核酸檢測

高虹安爭議、鴻海鄭州廠風暴！　郭台銘賣關子：臉書上講

高虹安爭議、鴻海鄭州廠風暴！　郭台銘賣關子：臉書上講

富士康鄭州廠薪資三級跳！11/19前報到多領逾2萬津貼

富士康鄭州廠薪資三級跳！11/19前報到多領逾2萬津貼

關鍵字：

鄭州核酸VIP包年

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《全明星》爆霸凌「郭泓志林襄發聲了」

家屬公開鳳梨哥哥死因　親弟證實「心因性休克」

華廈1298萬！夫妻查同屋主「上層1030萬才出售」崩潰

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後改嫁小叔

陳文茜重病臥床吸氧「下肢血管破裂」！

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

一家四口餓死家中　破門驚見乾屍

身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！必學4吃法排毒

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

4歲蔡桃貴「半夜哭到歇斯底里」！

鳳梨哥哥突然離世「3天前有徵兆」：最後一晚的預感

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

史上首次！彰市5成里長提前宣布當選

許瑋甯破尺度脫了！

男借錢失聯　他突收還款超感動

更多

最夯影音

更多
《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者
導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面