蘭州核酸收費「僅供單管採樣」每人每月708元！官方解釋被罵爆

▲大陸此前全民免費核酸，大多採用「混檢」的方式加快效率及降低成本。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

據《中國新聞周刊》15日報導，甘肅蘭州有市民反映，目前蘭州做核酸時只有16元人民幣（約新台幣71元）的每人「單採」（單人單管採樣），而不提供「混採」（多人混合採樣）。蘭州這一做法被萬千網友質疑「吃相難看」，「既然不能免費核酸，公共場所就不應該要求核酸，增加老百姓負擔。」

對此，甘肅省12320衛生熱線工作人員表示，目前甘肅省只有蘭州要求市民進行核酸檢測「單採」，全市統一價16元（人民幣，下同）。不提供「混管」是為避免出現「混管陽性」，影響他人生活。

該工作人員表示，為了更精準篩查出陽性病例，若某個樓棟出現陽性患者，會針對具體樓棟的居民做核酸採樣，無疫情小區不再安排核酸。目前蘭州要求出入公共場所及乘坐公共交通工具需提供72小時核酸陰性證明。

蘭州這一做法被質疑「將成本轉嫁到民眾身上」，有網友計算稱，若每人每3日做1次核酸（16元），一個月將承擔約160元（約新台幣708元）的核酸花費，如果一家三口就要480元，「這些錢對於一些家庭來說真的是很大一筆負擔，不明白到底怎麼想的。」

網友紛紛抱怨稱，「既然不能免費核酸，公共場所就不應該要求核酸，增加老百姓負擔」、「這多出來的核酸費用，對廣大普通老百姓來說是莫名其妙的開支」、「要不就免費，不免費就別強制」。

蘭州是甘肅疫情最嚴重的城市，目前蘭州有379個高風險地區，7個低風險區，集中在蘭州七里河區和城關區。

據悉，「混管」是對多名待檢人員每人單獨採樣後，將這些人樣本混在一起當成一個樣本一起進行檢測，一旦發現有試管檢測呈現陽性，就立即召回這些人再進行單獨檢測。此前，大陸在推行全民免費核酸檢測時，大多採用「混檢」的方式加快效率及降低成本。