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任天堂祭「奧客條款」護員工！　拒提供7種人維修服務

▲▼任天堂,Switch。（圖／取自免費圖庫 Unsplash）

▲客戶如果對員工作出威脅等行為，任天堂有權拒絕提供維修服務。（示意圖／取自免費圖庫 Unsplash）

記者王佩翊／編譯

日本任天堂10月12日在維修條款中新增「奧客防治政策」，直接列出7項條例，分別涉及攻擊或恐嚇員工等，一旦顧客違反以上條例，員工有權直接拒絕提供售後服務，該項條例已在10月19日正式上路。此款條例一出，任天堂也被網友大讚是良心企業，力挺自家員工的好公司。

任天堂在官網的最新維修服務條款中明確寫道，「在諮詢維修相關服務時，請顧客不要為了達成自己的目的，而做出超過社會標準範圍的舉動（包含但不限於以下條例）。一旦被敝司認定您出現相關行為，將有權拒絕換貨或是修理。此外，如果出現更惡劣的舉動，不排除會通報警察，並指派律師，進行適當的對應。」

▲▼任天堂祭「奧客條款」網讚爆！這7種人拒絕維修。（圖／任天堂官網）

▲任天堂明列7個奧客行為。（圖／任天堂官網）

任天堂列出的7個行為分別為：

一、威逼、脅迫以及恐嚇行為。
二、侮辱、否定人格等發言。
三、侵害隱私等行為。
四、要求敝司對已超過保固期限的產品提供免費維修等。
五、無合理的理由就要求敝司道歉或要求對敝司員工進行懲處。
六、不斷重複進行同樣要求或是客訴，並妨礙到員工行動。
七、在社群媒體與網路上的中傷誹謗。

新政策上路後，網路上也出現好評。網友認為，任天堂用明確的態度站出來防止員工遭到奧客騷擾，值得讚許。對此，任天堂則表示，為了創造讓客戶、員工等與公司相關的所有人都能夠舒適工作或購物的環境，規劃適當的規定是必要的。

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