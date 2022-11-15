中韓峰會結束！習近平、尹錫悅會談時間僅10分鐘　強調中韓緊密合作

▲南韓總統尹錫悅、中國國家主席習近平15日下午5時進行12分鐘的會談。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅、中國國家主席習近平今（15）日下午5時20分在印尼峇里島舉行韓中領導人會談，為尹錫悅今年5月就職以後兩人首度會晤，且是韓中兩國領導人時隔近3年再度展開會談，會談於稍早結束，僅長達10多分鐘。

根據《韓聯社》，習近平首先就10月29日在南韓首都首爾梨泰院爆發的踩踏事故向尹錫悅致哀，他向遇難者與遺屬表達誠摯慰問，尹錫悅則就此向習近平的慰問表達感謝。尹錫悅先表示自從3月當選後，便與習近平透過書信與電話溝通，強調韓中兩國更加緊密的溝通，「將致力於形成更加成熟的韓中關係，以相互尊重為基礎。」

尹錫悅向習近平表示，「期盼經濟、人文交流在內，包括韓半島（朝鮮半島）地區和平穩定，以及全球氣候變遷、能源等全球性議題皆能取得合作。我國（南韓）政府的外交目標是主導東亞與國際社會自由、和平、繁榮，並能有所貢獻。」

尹錫悅強調，韓中兩國緊密的溝通與合作符合兩國的共同利益。

習近平則向尹錫悅表示，「眼下全球進入關鍵變革期，中韓兩國是搬不走的近鄰、也是分不開的合作夥伴，在維護世界和平、促進全球繁榮上附有重大責任，且有廣大利益交集，中國願同韓國一道發展、鞏固兩國關係，加強在二十國集團上的溝通協調，為全球提供更大正能量與穩定性。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》