79歲翁「230cm跳繩」插入陰莖！　醫一照驚見整團卡進膀胱

▲此病例被發表在《泌尿外科病例報告》（Urology Case Reports）期刊。（圖／翻攝自期刊，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

日本一名79歲男子把長約230公分的跳繩插入陰莖，整條繩子卡進膀胱，糾纏成一團。在他就醫後，醫院團隊判定，由於繩子緊緊纏繞，已無法將其從陰莖拉出，只好透過手術解決。專家也直呼，這是他20年職涯中聽過最極端的個案之一。

每日郵報報導，這名79歲日籍男子把一條沒有把手的跳繩繩子插入陰莖，起初就醫時的理由為排尿困難，醫療團隊利用超音波與X光進行相關檢查，發現患者膀胱內有個猶如電線般纏繞的異物。這時病患才承認，他把一條跳繩從陰莖插進體內。

教授Toshiki Kijima透露，醫療團隊隨後發現，病患體內的繩索緊緊纏繞，已無法從陰莖取出，只好透過手術拿出來。這名男子並未透露為何要把繩子插進陰莖，但事後已完全康復。

此個案被發表在《泌尿外科病例報告》（Urology Case Reports）期刊。英國倫敦泌尿科專家加拉法（Giulio Garaffa）表示，曾遇過許多來到急診求助的病患會把各種小東西塞進陰莖，但要塞入約230公分的物體，這是他20年職涯中聽過最極端的個案之一。

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