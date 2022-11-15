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蔡其昌批台中被笑「慶記之都」　盧秀燕還找人代班治安會報

▲台中政見發表會登場，蔡其昌猛攻空汙、治安、狼師議題。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中政見發表會登場，蔡其昌猛攻空汙、治安、狼師議題。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市長選舉人公辦電視政見辯論會15日晚間舉行，蔡其昌開頭就痛批，自己在街頭進行將近900場發表會，每次都感覺到市民對市政充滿著疑惑、不滿以及期待改變，更說4年前市民給盧秀燕這麼高的選票，盧卻沒有讓政見落實，治安會報還找人代班，讓台中變成「慶記、球棒之都」，衍伸治安、空氣以及交通等民生問題。

蔡其昌說，每次都有年輕媽媽問我「台中治安怎麼了？為什麼老是被嘲笑是慶記之都？現在還多了球棒之都？」蔡說自己每次想辯解，但是個城市在各項評比都排名倒數，遠見雜誌評比從11名落到12名，但盧秀燕卻沒有親自主持治安會報，反而找人代班，虐童案也讓媽媽們很擔心，上課還會怕遇到狼師，更痛批盧市府包庇狼師。

▲▼蔡其昌。（圖／記者許權毅攝）

▲蔡其昌對盧秀燕猛攻，痛批讓台中變成「慶記、球棒之都」。（圖／記者許權毅攝）

蔡其昌說，交通問題市府路始終沒有打通，東豐快、捷運藍線遙遙無期，重大建設中，海洋生態館沒有開館、媽祖園區缺媽祖、國漫館沒找落腳土地，此外台中舊城區的復甦也遙遙無期。

蔡其昌表示，自己是有願景、行動力的市長，舉例社會住宅在林佳龍時代目標1萬戶，盧秀燕目標5000戶，結果說自己完成了，還罵盧秀燕對市民恐嚇「投給蔡其昌老人福利會停」，但是自己說了800多場，老人福利會比盧市長好。

蔡說，捷運藍線4年會讓他動工，捷運路網確定後，也可以讓空污下降，還有敬老愛心卡、國中小免費營養午餐都會有，交通部分還有東豐快、國道后里大雅段、台74線匝道新增，公共設施有綠空廊道計畫，讓火車站前後站串連，打造台中六本木計畫。

關於治安問題，蔡說自己一定會親自主持治安會報，並且把基層員警裝備需求做到，也要要求高階治安做不好就換人。

▲▼台中市長選舉人公辦電視政見辯論會15日舉行，候選人陳美妃、蔡其昌、盧秀燕。（合成圖／ETtoday資料照）

▲台中市長選舉人公辦電視政見辯論會15日舉行，候選人陳美妃、蔡其昌、盧秀燕。（合成圖／ETtoday資料照）

決戰中台灣！台中市長選舉候選人公辦電視政見辯論會將於今天晚間7點中登場，雖無交叉詰問環節，但外界關注，此為尋求連任的盧秀燕與民進黨台中市長候選人蔡其昌首次正面對決，另外此次也是素人候選人陳美妃首次向台中市民闡述自身政見，也象徵選舉進入白熱化階段。

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