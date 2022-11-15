台中市長政見辯論登場　「作文冠軍」陳美妃認帶小抄：有點緊張

記者游瓊華、白珈陽、許權毅／台中報導

決戰中台灣！台中市長選舉候選人公辦電視政見辯論會今天晚間7點登場，盧秀燕第一個到場，6點15分就抵達，表示自己平常心面對今晚。第二抵達的是素人候選人陳美妃，搭乘計程車到場。陳美妃透露，自己有一點點緊張，帶一點小抄，訴求很多，今天會一條一條告訴市民自己的政見。

▲台中市長政見辯論會，「作文冠軍」陳美妃搭小黃到場，號次為1號的她，對著鏡頭猛比Yeah。（圖／記者許權毅攝）



陳美妃今天在三名孩子陪同下，搭乘計程車到場，面對媒體詢問，透露自己平常就已經在準備政見，還拿起手機直播、反拍媒體，媒體還提醒她應該要先上樓報到，才結束訪問上樓。

▲政見辯論會前盧秀燕到場。（圖／記者許權毅攝）



盧秀燕則受訪表示，自己平常心，也有特別準備今天辯論會，以表對選民及這場活動的尊重。

最後到場的是民進黨候選人蔡其昌，蔡其昌說，心情就是平常心，至於被問到有沒有認真練習，蔡其昌表示，自己已經在街頭練習800多場，重點會放在市民關心的議題，市民這四年對盧市長的不滿、憤怒以及期待台中改變的聲音。跑行程到剛剛，也不會有特別梳妝打扮，市民不是選美，是選有能力的人，粉紅色的領帶就是競選照的，沒有特別的幸運小物。

今天政見辯論會晚間7點開始，三位候選人申論順序現場抽籤決定，每位候選人10分鐘。接著由發問人發問及候選人回答，由發問人各發問一個問題時間各一分半鐘，依候選人現場抽籤決定之發言序號，由小至大之順序逐一回答，每位候選人5分鐘，最後候選人結論，每位候選人5分鐘。

今天素人候選人陳美妃首次面對市民闡述政見，網友們熱議其選舉公報上的經歷欄，包括「曾獲多次校內作文比賽第一名、曾獲國語日報校園徵文比賽首獎、曾帶小孩到新加坡讀幼稚園及小學、曾帶三名子女赴大陸深圳、蘇州、上海及北京，學習圍棋及參加比賽，並曾獲首獎及晉級；僑光科技大學進修部財經法律系肄業；人民智庫出版社有限公司負責人。」