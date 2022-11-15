政見發表大酸陳時中！　蔣萬安：我沒時間在餐會上喝醉

▲蔣萬安辯論 。（圖／翻攝直撥）

記者崔至雲／台北報導

台北市第二場市長候選人政見發表會今（15）日舉行，國民黨候選人蔣萬安大酸民進黨候選人陳時中，「他沒有時間在餐會上喝醉，必須時時保持理智去傾聽、理解跟決斷，雖然生活有些單調，但他甘之如飴」。同時他也反擊聯電榮譽董事長曹興誠的「矽谷打雜說」；至於上次被酸提早5分鐘就結束政見辯論，這次他講好講滿整整30分鐘。

蔣萬安今天政見會，大多時間端出牛肉政見，並再重申日前提出過的「四大發展五項更新」，要打造廉能、有效率、服務型的台北市政府，重振台北。同時，他也表示，要為台北人找回安全的家、養的起的家、能順暢回家，承諾當選市長後，將全面推動都市更新。

曹興誠日前酸蔣，在矽谷只是打雜，蔣今天發表會也花了不少時間在闡述他在美國工作及求學過往，表示自己「正在一步一步實現理想的道路」，他強調，自己的個性很堅持，對於民眾的請託總覺得肩膀上的責任更重，對於任何承諾也一定會做到。

其中，蔣萬安嗆，他不知道其他候選人的行程是否如他一般操勞，但他沒有時間在餐會上喝醉，必須時時保持理智去傾聽、理解跟決斷，雖然生活有些單調，但他甘之如飴。似乎是在暗酸北市議員徐巧芯日前爆料陳時中餐會喝醉，十指緊扣女性。

蔣萬安也談到自己的大兒子蔣得立曾寫信給他，內容指出無論選舉結果如何，都會永遠站在爸爸這邊，「你改變了我的世界，以後希望你改變大家的世界，讓大家生活可以更美好」，讓他為之感動。

蔣萬安說，年底選舉可說是價值對抗的選戰，光明對抗黑暗、民主對抗黑箱、善良對抗側翼、勤奮對抗怠惰，台北市需要年輕、有活力、有國際觀且沒行政包袱，而他正是能讓選民放心託付的人。

