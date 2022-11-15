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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

回顧新竹市長民調變化　林濁水嘆：年輕人被趕來趕去

▲▼國民黨新竹市長參選人林耕仁、民進黨新竹市長參選人沈慧虹、民眾黨立委高虹安。（圖／合成圖）

▲由左至右國民黨新竹市長候選人林耕仁、民進黨新竹市長候選人沈慧虹、民眾黨新竹市長候選人高虹安。（圖／合成圖）

記者江采蓁／綜合報導

距離九合一大選不到兩周，其中新竹市長選舉備受關注，綜合多家民調顯示，民眾黨候選人高虹安的支持度仍位居第一，緊追在後的是民進黨候選人沈慧虹，而國民黨候選人林耕仁的支持度則下降至不到20％。但值得關注的是，據TVBS民調中心最新民調顯示，高虹安的年輕人支持度由50％暴跌兩成多，對此，前民進黨立委林濁水在臉書感嘆「新竹市可憐的年輕人，被趕來趕去」，此文一出引發熱議。

TVBS民調中心交叉分析發現，高虹安雖在整體支持度上領先5個百分點，但在20至29歲年輕選民的聲勢崩盤，支持度由50%下滑兩成以上，暴跌至27%，而沈慧虹的支持度由25%增至38%，急起直追領先的高虹安，林耕仁則仍僅一成左右。

林濁水對此結果在臉書發文回顧新竹選情，8月先是在林智堅論文門的驅趕之下，20至29歲的年輕選民才群起離開沈慧虹奔向高虹安，使沈慧虹年輕人支持暴跌13%，促成高虹安擁有50%年輕選民的驚人支持度。

最近又在高虹安的助理門驅趕之下，年輕選民支持度由50%下滑兩成多，跌至27%，而支持沈慧虹的由25%增加到38%，至於林耕仁方面，也在請來戰鬥藍站上台呦喝驅趕之下，年輕人只剩不可思議的10%。令他不禁感嘆，「新竹市可憐的年輕人，被趕來趕去」。

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