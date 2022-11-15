執意區運路辦選前之夜　林佳龍競辦：那是我們合法申請場地

▲林佳龍。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍因選前之夜申請不到板橋區運路路權，批評對手侯友宜球員兼裁判，並號召支持者當晚不見不散；侯友宜選辦今（15日）舉行記者會，議員葉元之提出土城、三重等體育場可供參考。對此，林佳龍競辦政策中心執行長王義川批評，這就是侯友宜威權心態，但他們會堅持在區運路舉辦，不會向威權低頭，堅持民主與權利，討回公道。

侯友宜選辦15日舉行「硬要區運路，住戶安全誰管？」記者會，由葉元之、議員候選人林鼎超主持，批評林佳龍無視居民安全、刻意製造衝突，明明早已借到板橋第二運動場可舉辦選前之夜，卻仍硬要在侯友宜陣營選前之夜場地旁的區運路舉辦。葉元之說，就算林佳龍不要板二，新北市也還有土城、三重、汐止、泰山綜合體育場及新莊陽光草坪等場地，可容納兩、三萬人，「我隨便都問得到，林佳龍卻說找不到場地，非常荒謬」。

對此，王義川說，林佳龍選前之夜辦在區運路，而侯友宜辦在板第一前廣場，雙方人車動線完全沒衝突，且林競辦有對侯市府提出交通維持計畫，但侯市府卻不理不睬。王義川指出，林佳龍競辦是在10月25日早上八點第一時間送件，區公所以人潮和交通為由不核准，結果國民黨新北黨部上禮拜說他們已經申請到區運路路權。

「頭香前的頭香就是特權！」王義川質疑，區公所受到壓力，所以特別保留區運路路權給國民黨，來打壓林佳龍舉辦選前之夜的權益嗎？

王義川也提到，今侯辦記者會還指定對手選前之夜要去哪裡辦晚會，「我們要去哪裡辦民主嘉年華，不用侯友宜來指定」，民主政治不是這樣的，八年前時任新北市長候選人游錫堃也被這樣打壓，最後只能以非法集會方式舉辦選前之夜，還數次被警察舉牌，甚至要驅離，當時挑戰連任的新北市長朱立倫已經請假，主事者就是副市長侯友宜。

王義川批，侯友宜過去是威權打手，打壓民主人士劣跡斑斑，八年前剝奪游錫堃集會的權利，今天又再次上演行政獨裁，可惡至極。王義川也強調，林佳龍競辦是合法申請場地，在合法時間內提出申請，不需要侯友宜這個時刻還來指定我們選前之夜應該辦在哪裡，將按照規定在區運路周邊舉辦活動，大家不見不散。