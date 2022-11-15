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鄭運鵬2017年臉書反對鐵路地下化　張善政諷：迴力鏢打回自己身上

▲針對鄭運鵬於2017年曾在臉書上貼文，反對鐵路地下化。國民黨桃園市長候選人張善政今（15）日指出，他一向是立場前後不一，這種迴力鏢遲早打回自己身上。（圖／張善政競辦提供）

▲針對鄭運鵬於2017年曾在臉書上貼文，反對鐵路地下化。國民黨桃園市長候選人張善政今（15）日指出，他一向是立場前後不一，這種迴力鏢遲早打回自己身上。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市選委會今（15）日舉行市長候選人公辦政見會，針對鄭運鵬曾在2017年時在臉書貼文「軌道建設，不要做這麼貴的鐵路地下化」；國民黨市長候選人張善政表示，鄭運鵬一向立場前後不一，這種迴力鏢遲早都會打回到他自己身上。

張善政今天上午出席桃園市選委會公辦電視政見發表會，會後受訪指出，2017年時，鄭文燦曾在一個前瞻基礎建設的說明會上面說，鐵路地下化是桃園的百年大計，但後來鄭運鵬在臉書上回應，「台灣鐵路建設，軌道建設，不要做這麼貴的鐵路地下化」，還說「受夠了百年計畫，百年建設這種莫名其妙的理由」，這是當年鄭運鵬在個人臉書上反駁鄭文燦鐵路地下化的用語。張善政強調，鄭運鵬一向是立場前後不一，這種迴力鏢遲早都會打回到他自己身上。

張善政強調，要保護台積電就不要消費台積電，經濟部都出來說他不會替特定廠商發表投資看法，何況龍科三期現在才在規劃擴建，為了台積電好，為了台灣產業好，就不要把他們拿來做選舉的工具，將來我會在市府向國科會與新竹科學園區充分配合，把龍科第三期擴建做的順順利利。

針對鄭運鵬所提，利用高雄模式抹黑造謠桃園，還把賣假藥統派小黨顧問這件事情搬出，張善政回應：「我覺得他沒有搞清楚今天這個場合的目的，是要向選民展示自己的政見，而不是在把對方抹紅、抹黑。我在政見會上有質疑他是中國鵬嗎？沒有啊，就是把這個時間充分的運用，讓選民可以看到我們有什麼牛肉。」

▲國民黨桃園市長候選人張善政今（15）日在政見會上侃侃談及各項政見。（圖／張善政競辦提供）

▲國民黨桃園市長候選人張善政今（15）日在政見會上侃侃談及各項政見。（圖／張善政競辦提供）

此外，鄭寶清也批評當院長時，沒有替桃園鐵路地下化發聲，還說國民黨執政時期就是黑金政治？甚至批評社會住宅要開放買賣，說法令明文規定說不可買賣。張善政指出，我在行政院任內已經把原來鐵路高架的工程先把它暫停，鐵路地下化在鄭文燦市長提出來以後，其實行政院已經過非常長的審查程序，包括在國民黨馬英九任內與後來蔡英文民進黨任內，這個程序非常的長，至少我做的第一步非常重要的動作就是先暫停高架化，先不要往下做，再讓後面鐵路地下化的規劃能有充裕時間進行；有關黑金政治，我覺得這是兩件事，我在市長任上絕對會要求市府從上到下「清廉政府，乾淨發包」，就這麼簡單一件事情。

至於我們規劃的社會住宅，剛才教授提問是社會住宅，我們現在要建設的是包括優質住宅與社會住宅。所以裡面有可以賣的，也有不能賣的。剛才講的是兩種，就是優質住宅將來是如果勞工、青年願意買的話是可以開放買賣，當然社會住宅規定是不能賣，就是不能賣，我們將來建的不會是百分之百的社會住宅，而是不同的性質，不同的比重。

政見會結論時有特別感謝歷任的桃園縣市長，甚至包括民進黨籍的呂秀蓮與鄭文燦？張善政強調，我認為不分藍綠，歷任只要擔任的縣市長，對桃園的建設與進步都有貢獻，我想表達的就是說現在換黨執政桃園的進步不會停止，現在是個時候，讓桃園再一次換黨執政，這是我的重點。

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