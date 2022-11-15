端政策牛肉搶選票　鄭運鵬曝8字願景：建設要大照顧要細

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。（圖／翻攝自桃園市選舉委員會YouTube）



記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

桃園市第3屆市長選舉公辦電視政見發表會今（15）日上午舉行，民進黨候選人鄭運鵬在結論提到，未來他要打造的桃園市「建設要大，照顧要細」，除了讓桃園成為台灣產業的核心，也要讓注意不到的弱勢朋友都得到照顧。

鄭運鵬表示，當市長後，鐵路地下化、捷運綠線加速進行，再推動三條捷運線，包括捷運綠線延伸中壢、三鶯線延伸八德、龜山捷運棕線，都會在他任內發包動工。

接著，擴大照顧年輕家庭，興建市立兒童樂園、市立兒童醫院；長輩更要照顧，敬老卡從每月800點提高到1000點，未來可以搭台鐵、分擔急重症掛號費，還能幫助庇護工場、觀光工廠、休閒農場。

鄭運鵬提到，桃園原住民族人口數超過7萬9千人，會延續「桃原新政」，加倍用心照顧原住民族朋友，未來土地管制會和原鄉部落溝通，確保原住民朋友可居住、可耕種、可使用的土地。原住民朋友55歲以上長者假牙補助加碼至4萬4千元，將是全國最高，發展原鄉、照顧原民。

鄭運鵬也說，這幾年企業朋友告訴他景氣很好、訂單很多、但是缺工，決定提出鼓勵全國勞工來桃園，投入缺工產業「做6領7」獎勵方案，做滿1年再加碼獎勵金3萬元，解決缺工的瓶頸，讓桃園產業更穩定。

另外，鄭運鵬指出，政府要照顧看得見的議題，更要找到看不見的弱勢。不用等弱勢來敲門，而是政府要去打開他們大門，找到他們、關心他們、照顧他們，提出罕病兒童家庭生活津貼、弱勢孕婦指定陪產檢者補貼等政見。

鄭運鵬強調，由他主政的市府不是為特權服務，而是要做市民的靠山、企業的靠山、弱勢的靠山，要做得比市民想得到還多，佈局比企業投資還快，「未來我當市長，不只讓桃園建設如期如質完成，也會定期體檢各項公共設施，讓市民朋友的生活更安心、更享受。」