夢魘！扶龍王將把柯文哲罵上大位？　昔4字點黃珊珊小心上司

記者李芸樺／台北報導

有扶龍王稱號的台北市議員王世堅來ETtoday《欣儀最政點》，和主持人台北市議員王欣儀進行藍綠對談，談到好友黃珊珊和「最愛」柯文哲，王世堅說，黃珊珊去當副市長前，他曾提醒黃「近柯者黑」，要她不要學壞了，王欣儀笑問不是近柯者紅嗎？王世堅也笑回「又紅、又黑」。

王世堅認為柯文哲近期是專職黨主席、兼職北市長，但在選戰中幫到黃珊珊卻不多，王欣儀問真的嗎？王世堅表示，像是辯論會，市政本該是黃的強項，她應該能發揮更多，但民眾黨似乎沒有大批資源挹注黃的團隊，黃只靠幾個助理張羅，表現好但沒預期好。他也認為候選人掃街時，市府體系公務員私下已在觀風向，所以最禮遇蔣萬安。

而被王欣儀問到扶龍稱號會不會把柯文哲送上總統大位？王世堅說這確實是他最大的夢魘。王世堅自認打馬後馬英九當了總統，罵韓國瑜後韓也當上高雄市長，但兩人沒他監督後就退步了，現在他罵柯文哲最兇，他確實怕魔咒發威，所以希望稱號威力到此為止，他也勸柯文哲不要再做夢染指整個國家了。

《欣儀最政點》街訪民眾，他們對柯文哲選總統是有褒有貶，王世堅另外則預期國民黨總統人選會分裂多組，最後獲得韓國瑜支持的會出線，至於民進黨就是賴清德了，賴會碰到阻力，但勝算仍是最大，得道天助。

▲王世堅談總統大選人選。（圖／欣儀最政點）