「新竹產矽，所以有了半導體產業」　林智堅被PTT酸爆

記者邱晟軒／綜合報導

近日批踢踢上瘋傳一段前新竹市長林智堅和沈慧虹的合體直播，訪談內容中，林智堅直言「新竹產矽所以有了半導體產業」引發網友酸爆。對此，台北市議員王鴻薇今（15日）嗆翻，當了八年新竹市長，連新竹產什麼都不知道，「當然不產矽！」

有網友昨（14日）晚間在批踢踢八卦板以「林智堅：新竹產矽所以有了半導體產業」為題發文指出，林智堅日前和沈慧虹直播時「又提出震撼世界的最新理論：新竹產矽所以有了半導體產業，半導體重鎮！」

該網友說明，半導體材料要用的矽，是必須經過精製，將二氧化矽（Si O2），也就是「沙子」，透過一連串化學反應，不斷精製提煉，成純度為99.99999%以上的矽(Si)。他指出，這是任何一位竹科工程師都應該有的基本知識，嚴格說起來，每個你腳踩下去有沙的地方都產矽，全台灣全世界都產矽！而且是地球上除了氧之外第二多的元素」。

▲林智堅稱「新竹產矽」讓網友炸鍋！（圖／翻攝王鴻薇臉書）

文章曝光後，立刻掀起大批網友熱烈討論「所以郭台銘才說要交給科技業出身」、「突然覺得我電機系白唸了！原來新竹產矽」、「乾脆說新竹有水孕育了生命好了」、「新竹有陽光空氣水，所以產生了物種」、「全台灣都能找到，包括河床、海床、海灘，我們腳底下的沙子都含有矽，這並非新竹特產，也不是科學園區會出現在新竹的主因」、「重點是虹姐完全沒感覺有異狀」。

針對林智堅這番言論，王鴻薇也在臉書發文狂酸林智堅，「林智堅是不是草包？當了八年新竹市長，連新竹產什麼都不知道，當然不產矽！」

王鴻薇表示，林智堅唸了多年的中華大學理科，論文還抄襲竹科報告，居然連為什麼有科學園區都可以隨便講講，「他不但是草包，還是一個不自覺的草包」。王鴻薇文末還標記民進黨新竹市長候選人沈慧虹，「再跟他混下去妳準備完蛋。」

至於竹科設立的想法從何而來？根據新竹縣政府說明，原始資料顯示，民國64年5月間，新竹縣議會多位議員共同草擬一份致行政院及相關部會的公文，希望行政院考慮新竹地區已有工研院、清華大學、交通大學、食品研究所等科研單位後，能進一步設工業園區。

時任清大校長兼任國科會主委徐賢修率領代表團出國考察，回國之後剛好向時任行政院長的蔣經國建議，創設台灣自己的科學園區，之後徐賢修聯合孫運璿、蔣彥士等人多次據理力爭，蔣經國終於同意設在新竹。

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