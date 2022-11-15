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竹市封關民調總整理！高虹安皆險勝沈慧虹　未表態選民成勝敗關鍵

▲▼新竹市長候選人。（圖／翻攝自Facebook／林耕仁、沈慧虹、高虹安）

▲新竹市長封關民調陸續出爐。（圖／翻攝自Facebook／林耕仁、沈慧虹、高虹安）

記者江采蓁／綜合報導

九合一大選進入最後倒數階段，各家媒體封關民調紛紛出爐，其中，本次新竹市長選舉特別受到全國矚目，外界都在猜測民眾黨候選人高虹安近期出現的爭議是否影響選情。《ETtoday新聞雲》特別整理四家民調資料，帶您一次掌握新竹市的激烈戰況。

TVBS：高虹安以33％支持度領先，其次為沈慧虹28％，林耕仁下滑至19％

《TVBS民調中心》於9日至11日進行的民調調查顯示，高虹安較10月底的調查結果略減1個百分點，但仍以33％的支持度居冠，沈慧虹則由27％略增至28％，而林耕仁的支持度則下滑2個百分點。值得關注的是，高虹安與沈慧虹的差距從7個百分點，縮小至5個百分點。

年代：高虹安支持度29.5％，沈慧虹支持度25.5％，林耕仁支持度僅16.2％

根據《年代》11日的最新民調，以「今年底的新竹市長選舉，在國民黨的林耕仁、民進黨的沈慧虹、台灣民眾黨的高虹安，在這三人當中，您可能會投票支持哪一位？」為題，高虹安以29.5％的支持度微幅領先，其次為沈慧虹25.5％、林耕仁16.2％，而不知道或尚未決定的選民佔28.8％。

《聯合報》：「雙虹對決」勢均力敵，林耕仁支持度降為19％

根據《聯合報》12日公布的民調，高虹安與沈慧虹平分秋色，高虹安獲得30％的支持度，沈慧虹則有28％的支持度，而林耕仁的支持度降至19％。

中廣．蓋洛普：高虹安支持度25.6％名列第一，沈慧虹支持度23.38％，林耕仁17.35％

根據中廣蓋洛普最新民調資料顯示，新竹市長選情呈現雙虹爭霸的局面，支持度方面，高虹安以25.6%支持度暫居首位，沈慧虹以23.38％緊追其後，二人支持度與前期相比皆同步下降，高虹安在10月31日支持度為25.96%，沈慧虹　也是25.96%；至於林耕仁的支持度則是從14.04%上揚至17.35%，不過尚未決定的人還有26.29%。

此外，高虹安在39歲以下選民的支持度狠甩其他兩人，以31.69％的支持度大勝，沈慧虹18.23％、林耕仁17.23％。

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