「雙虹對決」林耕仁邊緣化？　朱立倫：下架民進黨是最重要目標

▲朱立倫今天一早到新竹市陪林耕仁掃接拜票。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

新竹市長「三腳督」之爭，選戰激烈程度罕見超越六都。儘管國民黨候選人林耕仁選前一個月「下猛藥」，拉出民眾黨候選人高虹安助理費新戰線，不過林驚天一爆，未讓藍白選情劇烈翻轉，反倒「助攻」綠營候選人沈慧虹追平高，打成「雙虹」勢均力敵的拉鋸戰局。國民黨主席朱立倫今（15）日表示，其實內部民調顯示林耕仁已開始上升，「下架民進黨就是最重要的目標」。

朱立倫今天一早親赴新竹市陪林耕仁掃接拜票，對於高虹安深陷立院助理費貪污疑雲，朱說，此案檢調已在調查，司法案件將由司法來處理，同時呼籲有智慧的新竹市民，此次選舉就是下架民進黨，換黨換人做。

朱立倫說，其實從內部民調來看，林耕仁不僅開始上升，在地的聲勢也逐漸回升，「新竹市民很有智慧，如今的民進黨是民主奧步黨，還是個抄襲黨，而新竹棒球場就是個弊案，如果讓民進黨繼續執政，這樣天理何在？」

朱立倫強調，現在下架民進黨就是最重要的目標，拜託最有智慧的新竹市民下架民進黨，喊話市民換黨換人做，下架民進黨就是最主要的目標。

隨著爆料資料越來越多，是否會繼續打高虹安？朱立倫則說，現在的目標是下架民進黨，林耕仁就是下架民進黨最好的候選人，「國民黨全黨上下都是團結支持林耕仁，不管需要哪一位，都會全力支持，包括侯友宜及盧秀燕及前總統馬英九，只要有需要，都會來幫林耕仁」，這周六在桃園舉辦的大型造勢團結活動，林耕仁也會參加。