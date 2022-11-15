桃園政見會／鄭運鵬承諾助台積電龍潭設廠　鄭寶清：隨便畫個餅

▲鄭寶清說：「到今天為止我沒有聽到台積電要到桃園設廠的承諾，通通都沒有，就隨便畫一個餅」。（圖／翻攝自YouTube／桃園市選舉委員會）

記者劉人豪／桃園報導

2022選戰倒數，桃園市公辦電視政見發表會15日起陸續登場，首日由4位市長候選人打頭陣，發言順序根據抽籤分別為鄭運鵬、鄭寶清、賴香伶、張善政，鄭寶清發表政見時批評鄭運鵬的台積電到桃園一事，「到今天為止我沒有聽到台積電要到桃園設廠的承諾，通通都沒有，就隨便畫一個餅」，批說政治最重要的就是不要用騙的。

市選委會說明15日政見發表的流程：8點半4位市長候選人報到，抽順序籤後會有4個講台提供給4位市長候選人，每人先政見申論6分鐘，接著第一位專家學者提問，每人回答6分鐘，再由第二位專家學者提問，同樣每人6分鐘，最後有6分鐘總結，沒有交叉詰問，預估約2小時會結束。

鄭寶清提出4點政見，購屋由政府付頭期款，法律都有寫，住宅法第七條寫得很清楚，這就是讓年輕人買不起房子時，政府來幫忙，所以用容積換住宅，讓年輕人能結婚買房子，互利共享，年輕人搬到桃園，就可以讓經濟大發展。

第2個敬老年金，如果當選市長，過年之前會發1萬元紅包，直接送到帳戶，老年人有錢以後就可以幫小孩買重要的東西，促進經濟發展。

第3個則是營養午餐免費，全台灣有9個縣市開始實施，像彰化縣已經實施20年的免費營養午餐，第4點設立市立銀行，讓年輕人創業時由政府負擔。

鄭寶清批鄭運鵬的育兒津貼、護國神山、1200通行政見，這些都不是站在人民的立場，我主張改成1000，讓年輕人負擔更少通行更方便，全台灣的育兒津貼，也是他立法院提案推動才變成全台灣最重要的政策，鄭寶清也批鄭運鵬說台積電要到桃園，地點在哪裡都不知道，「到今天為止我沒有聽到台積電要到桃園設廠的承諾，通通都沒有，就隨便畫一個餅」，批說政治最重要的就是不要用騙的。