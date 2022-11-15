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正妹參選里長推「總統級」政見！招商迪士尼、強制丈夫行房都上榜

▲▼加州迪士尼樂園。（圖／記者董美琪攝）

▲一名里長候選人政見竟包含「招商迪士尼」。圖為加州迪士尼樂園。（圖／記者董美琪攝）

記者閔文昱／綜合報導

九合一大選在即，選舉公報也出爐。有網友發現一名正妹里長候選人洪嘉璘的政見提及「招商迪士尼樂園、環球影城落腳」、「規劃桃園大巨蛋」、「0到18歲每胎每個月補助3萬元」等，甚至連丈夫不履行「弄啊弄」義務就舉發換愛馬仕都列在政見當中，讓許多網友看完傻眼，直呼「這位是站在總統的格局上選里長是吧」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享桃園市蘆竹區南興里一名里長候選人的選舉公報，該候選人表示，她身為一位2歲孩子的Amy媽媽，將極力把南興里打造成全台最適合遛嬰的親子樂園！為此，她推出10項超狂政見，內容如下：

1.招商迪士尼樂園、環球影城落腳南興里。

2.規劃桃園大巨蛋，邀請美國大聯盟職業球團來南興里進行表演賽。

3.爭取桃園捷運「南興站」落腳南興里，並連接臺北捷運內湖線，解決北桃通勤
塞車問題。

4.向中央提出:南興里設置桃園國際機場第四航廈計畫，讓里民只要散步就能去機場。

5.將南崁溪整治成巴黎左岸，邀約周杰倫拍攝音樂MV，提升南興里能見度。

6.推動南興里出生的新生兒，0到18歲每胎每個月補助3萬元。

7.全力推廣水蜜桃口味啤酒，每天可憑媽媽手冊至里民辦公室領取一打！

8.杜絕老公婚後不履行弄啊弄之義務，提案立法：經老婆舉發一次不弄，即罰買愛馬仕包包乙款。

9.里民中心擬開辦公婆訓練班，協助將老公的爸媽，訓練成不多嘴有禮貌、跟得上時代且尊重媳婦的好公婆。

10.擬補助小資新婚夫妻買房基金，預計每戶補助4000萬，吸引大量人口遷入，目標將南興里升格為南興直轄市。

▲桃園市蘆竹區南興里里長參選人洪嘉璘。（圖／翻攝自Facebook、中選會網站）

▲該里長參選人推出10項超扯政見。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

10項奇葩規劃一曝光，也讓原PO不禁讚嘆，「這次我們的里長選舉公報真的嚇到我了，這個願景之宏大，只參選一個小小的里長實在太委屈這位太太了。」其他網友則紛紛留言，「這政見直接去選總統搞不好真的選上」、「這個比韓總還厲害」、「建議直接升格為南興國」、「是叫你說政見，不是叫你許願欸」。

根據桃園市蘆竹區南興里里長公報顯示，原來該名參選人名叫洪嘉璘，今年33歲，有一名2歲的女兒，長相清秀甜美；經歷部分她則提到，自己過去在高中時打過甲組女子籃球，大學時也是女子籃球隊球員，還曾以一支喝醉影片於YouTube迅速竄紅。

▼桃園市蘆竹區南興里里長參選人洪嘉璘。（圖／翻攝自中選會網站）

▲桃園市蘆竹區南興里里長參選人洪嘉璘。（圖／翻攝自Facebook、中選會網站）

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