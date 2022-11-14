綠營最強母雞！陳其邁難分身派他代打　「陳小邁」坐鎮黃偵琳總部

▲陳其邁14日晚間來到左楠陪同黨內市議員候選人黃偵琳車隊拜票 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁14日啟動搶救車隊大掃街，陪同民進黨提名的非現任議員及新人進行車隊掃街，晚間來到左營、楠梓，替最重要的戰將、也是唯一提名的新人黃偵琳輔選。陳其邁表示，黃偵琳是最年輕的戰將，呼籲市民朋友多一票給新人黃偵琳，讓她順利當選；由於必須全市輔選，所以指派分身「陳小邁」進駐黃偵琳競選總部，24小時全力輔選，讓左楠四席全上，拚議會過半。

陳其邁指出，黃偵琳在他首次競選市長時，就進駐到競選辦公室擔任輔選幹部，也在立法委員劉世芳服務處擔任執行長、積極參與各項運動，可以說是最年輕的戰將。陳其邁希望未來有一席新好議員進到議會，所以特別拜託左楠鄉親，「多一票給新人黃偵琳」，讓她順利當選。

▲陳其邁指派分身陳小邁（左）進駐市議員候選人黃偵琳競選總部 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

此外，陳其邁特別指派分身「陳小邁」進駐黃偵琳的競選總部，陪同她掃街拜票，顯示非常重視黃偵琳的選情。之前陳其邁還在她的後援會成立大會公開表示「最煩惱黃偵琳」，加上陳其邁設籍左楠，因此拉抬黃偵琳，指派「分身」進駐黃偵琳競總，幫忙「顧家」的意味不言可喻。

黃偵琳受訪時表示，表示非常感謝陳其邁市長今天撥空陪同車掃，因為目前是選區內最危險的一席，需要市長大力幫忙。黃偵琳指出，希望自己當選過關，能讓議會因此過半，做市長最大的後盾，目前民進黨在左楠提名四席議員，其中三席是現任，黃偵琳是唯一的新人，選情危急；只要左楠四席全上，議會將可以過半，這也是陳其邁未來推動市政能否順利的關鍵。

▲陳其邁14日晚間來到左楠陪同黨內市議員候選人黃偵琳車隊拜票 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

車隊掃街時，黃偵琳表示因為入夜光線較暗，所以做了很多發光的手舉牌，如「你是我的巧克力」、「左楠好俗女」，希望與市民朋友還有觀看直播的網友增加互動。由於陳其邁是全台灣都知道的「貓奴」，黃偵琳特別戴上發光的貓耳髮箍，增加亮點吸睛，可謂別出心裁。