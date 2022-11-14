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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯志恩驚吐真心話「去了了」！陣營發222字滅火

記者吳奕靖／高雄報導

針對14日晚間掃街，柯志恩說了「去了了」的說法，對此柯志恩陣營晚間十點半發出聲明表示：「高雄在民進黨長期執政之下，此次大旗美地區選情確實較不明朗且不若以往穩固，尤其綠營號稱美濃里長全部『挺邁』，企圖營造團結表象」。她坦言的確有感受到壓力，因此，過去這段時間不斷透過密集的掃街、加開廟口開講場次，希望能夠讓鄉親看到柯志恩的努力與誠意。

▲▼柯志恩掃街直播忘關麥克風　驚吐真心話「20年沒執政攏去了了矣」。（圖／翻攝自臉書／柯志恩）

▲柯志恩掃街直播忘關麥克風　驚吐真心話「20年沒執政攏去了了矣」。（圖／翻攝自臉書／柯志恩）

這一段「去了了」的意外放送，讓民進黨鳳山區高雄市議員候選人蘇致榮率先開轟，「意外讓真心話曝光，這是代表國民黨對高雄長期不重視，才會導致這樣的結果，還要怪誰呢」？蘇致榮強調，過去高雄鄉親不是沒給過國民黨機會，但是像馬政府執政時期長期對高雄漠視，不只什麼都叫高雄「自己想辦法」之外，高雄鄉親在2018年的選舉讓韓國瑜執政，結果就是「馬上落跑去選總統」，會有今天這樣的場景，國民黨真的怨不得人。

台灣基進三民區市議員參選人張博洋回應也說「柯志恩一個禮拜前才剛說要讓民調公司倒閉，現在民調公司還沒倒，藍營鐵票區卻先倒，恭喜柯志恩空降了大半年終於體察到高雄的民意，認清國民黨基層早已鬆動的現實，不要再自我感覺良好」。

張博洋進一步分析柯志恩所謂「不行了」的鐵票，上一次傾巢而出為了支持韓國瑜，如今鐵票生鏽，就是因為感到被背叛，感受到國民黨對高雄完全不用心，證明柯志恩一路空話又狀況外的表現，連鐵票都看不下去。

這段話的起因是柯志恩14日晚間在大旗美地區進行車隊掃街拜票，期間與國民黨立委江啟臣談藍營選情，似乎沒注意到麥克風還開著，意外曝光心中憂慮和感嘆，而整段私人對話也透過臉書直播放送出來。

▲柯志恩14日晚間在美濃廟口開講，江啓臣也到場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲柯志恩14日晚間在美濃廟口開講，江啓臣也到場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

車隊行進期間，江啟臣回憶起過往，突然說了一句「這裡(美濃)以前都藍的餒！」柯志恩一聽搖頭感慨「現在全部都……」隨後停頓幾秒後表示「所以你看要怎麼辦？真的是……這是以前最藍的地方，現在這樣……。」

江啟臣略帶無奈地回應，「以前這客家都是藍的啊！」柯志恩再次搖搖頭附和「都是藍的，現在你看這樣……（以前）原住民也都是藍的，現在也都不行了，20年沒有執政，都去了了（台語）……」。

對此，柯志恩陣營14日晚間10點半發出聲明，「高雄在民進黨長期執政之下，此次大旗美地區選情確實較不明朗且不若以往穩固，尤其綠營號稱美濃里長全部「挺邁」，企圖營造團結表象。柯志恩表示，的確有感受到壓力，因此，過去這段時間不斷透過密集的掃街、加開廟口開講場次，希望能夠讓鄉親看到柯志恩的努力與誠意。今晚廟口開講，美濃天后宮廣場湧入大批民眾，柯志恩心中的大石也稍稍放下。然而，柯志恩也強調單一活動成功，絕對不代表整體選情樂觀，所以仍不可鬆懈，希望鄉親選舉最後階段，能為柯志恩『拉票、催票、固票』」。

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