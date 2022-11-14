「看不慣有人比我智障」　苗栗輕度智障男參選里長

▲古益弦參選里長，坦言「看不慣有人做決定比我智障」。（圖／翻攝自臉書／古富源）

記者柯沛辰／綜合報導

九合一大選在即，選舉公報也出爐。苗栗縣頭份民生里里長候選人古益弦在政見欄表示，他領有輕度智能障礙手冊，決定參選是因為「看不慣有些人做的決定比我還要智障」，若選上後一定會認真做，「智障當選，做事不智障！」

古益弦今年36歲在選舉公報列出過往就讀的啟智班、特殊教育學校，並在政見欄坦言領有輕度智能障礙手冊，但他承諾「本人當選，全家服務」，因為哥哥在當地開機車行，「店面開著，隨時有事，隨時找得到人！」

古益弦在政見欄表示，看不慣有些人「做的決定比我還要智障」，而且沒選上就要死不活的，所以決定出來參選，只要選上一定認真做，如果沒選上也沒關係，就是選高興的，「智障當選、做事不智障！民主社會，弱勢出頭天！」

▲古益弦承諾，「選上一定認真做」。（圖／翻攝自臉書／古富源）

胞兄古富源也在臉書表示，弟弟雖是輕度智力殘障人士，但平時大小選舉、廟會活動都一定親自到場，「我也要嘲諷這個政治生態，我要證明就算智障當選，這個社會一樣在轉，根本就不會改變，還是一樣在運轉！」

古富源說，當年他國中聯考數學差一題滿分，如果弟弟當選，兄弟倆會用經費成立共享教室，中低收入戶或弱勢族群一切教材免費，「窮不能窮教育！」再來就是爭取六合國小預定地加蓋風雨球場，最後一項政見則是「這次當選、下屆不選連任！」

古富源指出，他們家是平民，不懂政治，若順利當選，保證金、里長4年事務費全數捐出，到時會列冊記錄，視里民需要全數用在民生里上，「看不慣不管哪一黨都沒什麼起色，景氣那麼差，我才想來激起一點火花」、「4年試用期我一毛錢都不拿，4年後不連任，大家輪著做！」

▼胞兄古富源在街頭替弟弟拉票。（圖／翻攝自臉書／古富源）

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