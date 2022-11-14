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國民黨轟蔡適應「看板掛國小圍牆」　基隆議員：完全不適合當市長

▲國民黨「蔡適應看板掛國小圍牆，教壞囝仔大小」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨「蔡適應看板掛國小圍牆，教壞囝仔大小」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨基隆市長候選人蔡適應日前遭踢爆在基隆市國有土地掛起違法看板一事，國民黨今（14日）召開「蔡適應看板掛國小圍牆，教壞囝仔大小」記者會，要求蔡適應適可而止，不要在為難基隆市的基層公務員，並且呼籲基隆的市民朋友要睜大眼睛看清楚，用手中的選票教訓這種無視法律的黑金候選人。

國民黨基隆市長候選人謝國樑鏡辦發言人余治明表示，前台北市議員羅智強曾揭露整個基隆市的國有土地，都是蔡適應違法看板所在地，而這些違法看板上的圖片，幾乎都是蔡適應與現任市長林右昌的合照，林彷彿就是蔡違法看板的門神，這也難怪基隆市民檢舉了老半天，但是蔡的違法看板還是四處掛、掛好掛滿，隨處可見，就只有林右昌的市政府看不見。

余治明也提到，羅智強踢爆之後，基隆市政府的環保局雖然號稱已經拆除了高達500面違法看板，但是目前蔡的違法看板仍舊佈滿整個基隆市，這不禁讓人好奇，蔡適應這些所謂的熱心支持者們到底是誰？為什麼這個暖暖後援會要提供這麼龐大的資源和金錢來幫蔡適應懸掛上百面的違法看板？

余治明強調，蔡適應只要遇到爭議事件就會推給「熱心支持者」來卸責，就如同先前暖暖後援會現金行賄一案，也把責任推的一乾二淨；蔡口口聲聲說要行政中立，卻是恣意侵占國有地掛違法看板，一天到晚佔民眾的便宜，蔡適應這種有功自己攬，有過別人扛的行為，真的令基隆市民感到非常不齒。

國民黨基隆市議員張淵翔說，蔡適應「違法看板王」的頭銜真的是名不虛傳，蔡身為立法委員卻知法犯法，放縱團隊在整個基隆市的國有土地、擋土牆、公家圍籬、學校圍牆、火車站周遭及天橋上等處掛起滿滿的違法看板，蔡適應這種目無法紀的行為，還說要打造基隆美麗市容，真的會笑掉基隆人的大牙。

張淵翔進一步提到，最近接獲民眾檢舉，指稱這幾天又看到蔡適應偷偷的掛起違法布條，並且試圖用「卡通圖案」來取代林右昌和蔡適應的照片，想藉此減少民眾的目光，而且這些違法懸掛的地點竟然連學校的圍牆都不放過。

張淵翔說，蔡適應難道真的是把基隆市民當成是「塑膠」嗎？這樣「教歹囝仔大小」的行為，真的完全不適合擔任基隆市的市長，希望蔡適應適可而止，不要在為難基隆市的基層公務員。

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