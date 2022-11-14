　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

找女管家！宜蘭社團高時薪徵才　在地人揪1細節「很恐怖」

▲飯店,房務員（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO希望徵到會烹飪的女管家。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

宜蘭地方社團出現一篇徵才文，卻讓許多當地人驚呼要小心！有男網友13日上午在「宜蘭知識大小事」發文，稱他和妻子是一對退休夫妻，定居在羅東，開出時薪250元想找一位女管家。不過，有在地人發現1細節「地名寫錯了」，擔心是不是陷阱，而原PO雖強調非詐騙，不少網友仍急提醒，「求職務必小心。」

男網友徵才文中表示，「我們是退休的夫妻，定居羅東科林路」，聲稱想找一位女管家、年齡不限，上班時間是每周一、三、五，開出時薪250元，每次上班4小時，擅長烹飪尤佳，最後留下手機號碼，希望有意者致電。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，就有宜蘭人覺得怪怪的，因為原PO不僅打錯字，將「柯林路」打成「科林路」，連所屬地區都不對，「地名寫錯了」、「地址直接貼上來」、「『冬山柯林』才對吧？」還引來網友質疑，「怎麼？打算在那裡打造一個羅東冬山三星柬埔寨嗎」、「詐騙集團。」

▲▼ 。（圖／翻攝自宜蘭知識大小事）

▲男網友聲稱要徵管家，有宜蘭人覺得怪怪的。（圖／翻攝自宜蘭知識大小事）

原PO見到留言後，也認同道「社會風氣不好，還是小心」，並強調「有人、有事、有地點，來電可告知地址。」對於地區寫錯，他只表示「在羅東運動公園過橋」，不確定是否認為住的地方離羅東較近，所以有誤會。而看到網友說「如果手藝超群，一小時300-400元，大有人在」，他則回「是呀！被當詐騙」，語氣似乎頗無奈。

此外，有人則建議原PO，如果是認真想找管家，用這種方法難免會被誤會，「如果沒公司介紹，自然行家會要求，你要申請良民證，還有其它」、「建議PO主去左右鄰居問行情，甚至二三家剛好請同一人。」但不管這篇徵才文是真是假，宜蘭人都紛紛呼籲，「求職務必小心、務必小心、務必小心」、「總之，大家要小心求職詐騙！畢竟柬埔寨也出現台灣版、宜蘭版了！」

►回頭率破表的「GUESS香水」噴起來！799元起超划算

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
屁孩狂嗆「你不要逼我喔」！下秒被警開2槍　痛到躺地翻滾
百年來最重大空難　4男涉擊落「馬航MH17」害298死！判決
台中大樓套房變淫窟　7女4男被抓
快訊／男大生歡唱後酒駕「頭部重創」亡　父撫屍痛哭
超兇正妹「無罩駕駛」萬人朝聖！　大尺度福利照放送
他狂砍59分成「NBA第一人」！　24小時內轟破百分

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

逃生口「狂貼超兇警告」禁踩跳！仍一堆鞋印　內行曝1招逆轉

營養午餐沒有蛋？　團膳業者：只是「滷蛋」變成「蕃茄炒蛋」

找女管家！宜蘭社團高時薪徵才　在地人揪1細節「很恐怖」

阿嬤戀愛「硬當小三」！孫女崩潰狂勸分手　網見對話超傻眼

推6月大「小情人」跑馬拉松　超狂奶爸跑前一舉動...網狂讚

春節「離島機票11／22開賣」　澎、金、馬線供23.6餘萬個座位

中華醫大弱勢助學金　幫助經濟弱勢家庭學子安心學習

家教妹「巨球ω波奇塔」太震撼　鋸出超深海溝！12萬人瘋朝聖

【廣編】台灣「美津濃」深耕運動基層　獲體育署「體育推手獎」金質獎暨長期贊助獎

主成分未達標「不純物超標」　抗癲藥「克癲」效期內107萬顆全回收

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

許瑋甯邱澤保養都靠「兩人運動」　陶晶瑩「前輩」傳授治台客法術

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

高中生3分鐘繪世界地圖　無參考「憑感覺精準還原」

逃生口「狂貼超兇警告」禁踩跳！仍一堆鞋印　內行曝1招逆轉

營養午餐沒有蛋？　團膳業者：只是「滷蛋」變成「蕃茄炒蛋」

找女管家！宜蘭社團高時薪徵才　在地人揪1細節「很恐怖」

阿嬤戀愛「硬當小三」！孫女崩潰狂勸分手　網見對話超傻眼

推6月大「小情人」跑馬拉松　超狂奶爸跑前一舉動...網狂讚

春節「離島機票11／22開賣」　澎、金、馬線供23.6餘萬個座位

中華醫大弱勢助學金　幫助經濟弱勢家庭學子安心學習

家教妹「巨球ω波奇塔」太震撼　鋸出超深海溝！12萬人瘋朝聖

【廣編】台灣「美津濃」深耕運動基層　獲體育署「體育推手獎」金質獎暨長期贊助獎

主成分未達標「不純物超標」　抗癲藥「克癲」效期內107萬顆全回收

郭台銘選戰表態留一手！　他喊話「500萬劑BNT的恩情」威力強大

五月天賭城開唱「怕酬勞還回去」　自爆：貢獻的柱子還在！

市值1兆加密貨幣平台FTX「破產有鬼」？　巴哈馬當局調查中

三商虎洋砲巧克力過世享年55歲　國聯盜壘王、敲中職第3000轟

大江馬戲團樂園免門票！北極熊、耶誕市集來了　最大薑餅城12／1登場

重啟小三通　移動浮橋維繫兩岸和平

嚴立婷「被亂控罵醫護」不忍了！握關鍵證據開戰：就是在說你

黑幫屁孩中彈畫面曝！聽槍聲嚇到抱胸猴跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾

「入行潛規則」騙超商咖啡機保修商210萬　黑心業務下場曝

梨泰院踩踏158死！內政部長「失言拒請辭」　消防員怒提告

生活熱門新聞

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

拿「20元幣」買滷味被拒收　他傻眼

入夜冷空氣抵台！溫度狂跌10°C

野人火鍋店員結錯帳　凌晨call客

陳紫渝「4年前嫩照」曝光！　粉絲又戀愛

清晨15.7℃！今變天降5度　大雨特報縣市曝

野人火鍋凌晨call客？KID經紀人回應

新北「警用法拉利」帥爆！路人狂拍

今起確診改5＋n、取消24職類三劑令　防疫新制一次看

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

館長直播宣布「要選總統」！最大政見曝光

男女沒純友誼？Toyz遭篠崎泫「邏輯反殺」秒關台

柯文哲1句話惹惱婦產科！台大仁醫怒了

更多熱門

相關新聞

媽媽逼女兒面試台積電！科技業前輩打臉

媽媽逼女兒面試台積電！科技業前輩打臉

如果搞不懂行業的眉角，還是不要說太多比較好！一名男子分享，妹妹從科技相關碩士班畢業後，陸續面試了3間不同的公司，還推掉了台積電邀約的面試，讓媽媽相當火大，家裡因此變得人仰馬翻，讓他感到十分困擾。對此，許多前輩看完以後，也不禁留言指出「怎麼看都是你媽的問題欸」。

OL突收「1元電匯」嚇壞！超糗真相曝光

OL突收「1元電匯」嚇壞！超糗真相曝光

5種說話壞習慣讓大家默默討厭你

5種說話壞習慣讓大家默默討厭你

擁2家公司老闆　竟招募台人赴柬詐騙

擁2家公司老闆　竟招募台人赴柬詐騙

關鍵字：

羅東管家詐騙集團台版柬埔寨徵才求職工作時薪宜蘭知識大小事

讀者迴響

熱門新聞

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

3車警政署前飆速！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈

發現網路被鄰居偷用怒改密碼　他收到紙條秒後悔

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

艾成離世3月…王瞳淚求留血脈！一見流血「摸肚痛哭」

台中「疊疊樂」工地引發朝聖　營建老董親曝建造內幕

美妝YTR老公涉洗錢案！驚人身分曝光

卵巢癌「5種人最容易得」！醫嘆：發現都已三四期　原因曝

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

黑幫屁孩「行政院前叫囂」！毆推記者還嗆警

拿「20元幣」買滷味被拒收　他傻眼

新娘忙炸！丁寧婚禮大爆桌「170桌」　附近4家餐廳全包

孫翻舊照驚見祖父拿著iPhone：時空穿越了

入夜冷空氣抵台！溫度狂跌10°C

更多

最夯影音

更多
白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了
羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面