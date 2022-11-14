找女管家！宜蘭社團高時薪徵才　在地人揪1細節「很恐怖」

▲原PO希望徵到會烹飪的女管家。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

宜蘭地方社團出現一篇徵才文，卻讓許多當地人驚呼要小心！有男網友13日上午在「宜蘭知識大小事」發文，稱他和妻子是一對退休夫妻，定居在羅東，開出時薪250元想找一位女管家。不過，有在地人發現1細節「地名寫錯了」，擔心是不是陷阱，而原PO雖強調非詐騙，不少網友仍急提醒，「求職務必小心。」

男網友徵才文中表示，「我們是退休的夫妻，定居羅東科林路」，聲稱想找一位女管家、年齡不限，上班時間是每周一、三、五，開出時薪250元，每次上班4小時，擅長烹飪尤佳，最後留下手機號碼，希望有意者致電。

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貼文一出，就有宜蘭人覺得怪怪的，因為原PO不僅打錯字，將「柯林路」打成「科林路」，連所屬地區都不對，「地名寫錯了」、「地址直接貼上來」、「『冬山柯林』才對吧？」還引來網友質疑，「怎麼？打算在那裡打造一個羅東冬山三星柬埔寨嗎」、「詐騙集團。」

▲男網友聲稱要徵管家，有宜蘭人覺得怪怪的。（圖／翻攝自宜蘭知識大小事）

原PO見到留言後，也認同道「社會風氣不好，還是小心」，並強調「有人、有事、有地點，來電可告知地址。」對於地區寫錯，他只表示「在羅東運動公園過橋」，不確定是否認為住的地方離羅東較近，所以有誤會。而看到網友說「如果手藝超群，一小時300-400元，大有人在」，他則回「是呀！被當詐騙」，語氣似乎頗無奈。

此外，有人則建議原PO，如果是認真想找管家，用這種方法難免會被誤會，「如果沒公司介紹，自然行家會要求，你要申請良民證，還有其它」、「建議PO主去左右鄰居問行情，甚至二三家剛好請同一人。」但不管這篇徵才文是真是假，宜蘭人都紛紛呼籲，「求職務必小心、務必小心、務必小心」、「總之，大家要小心求職詐騙！畢竟柬埔寨也出現台灣版、宜蘭版了！」