35歲不婚不生　作業員「賺32K當躺平族」：我就廢！一票人+1

▲原PO月薪32K，下班就躺平，還喊「我就廢！」（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

在低薪、高物價的生活中，越來越多人想當「躺平族」！一名作業員直言，周休2日月賺32K，每天沒事就躺平，也不打算結婚生子，原PO更自豪喊話「我就廢！」文章曝光後，引來網友狂+1回應，「27歲派遣行政，25K無年終三節，我就爛」、「34歲38K公務員，不買房沒小孩，超適合躺平」。

一名男網友在Dcard上以「30up月薪，不到4萬的人來互相取暖一下」為標題，他表示，目前在傳產當作業員，周休2日、一天工作8小時，月領3萬2000元。

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對於這種愜意的生活，讓原PO直呼，「爽！下班即躺平！」同時，原PO也補充直呼，「我就廢，35歲不結婚不生子。」

文章曝光後，一票網友也分享，「24歲，半導體OP，月均29K，一個月有一半休假，休假就到處旅遊看風景，不婚不買房，等打仗財富重分配，爽」、「高雄37K，上班拉屎拉3小時」、「23歲實領34K，公司助理，不打算找對象了，自己一個人過爽爽，偶爾還可以請家人吃飯」、「26歲35K物流業行政，不加班，到家躺平玩貓」、「27歲派遣行政，25K無年終三節，我就爛」、「34歲38K公務員，不買房沒小孩，超適合躺平」。

也有網友自豪表示，「月薪32000，爸媽給一間店面給我收租金，又給我一台車上下班，家裡給一間房在台北，只需負擔伙食費水電費，每天準時下班，父母因為沒事繼續經營公司，過兩年退休等我接班，我覺得很幸福我很知足，感恩父母」、「我31歲作業員領底薪，但是家裡有7間房」。

▼有人月賺32K，爸媽給房給車，等著接手自家公司。（圖／翻攝Dcard）



另一派網友則感嘆，「好羨慕有這個勇氣，我也好想要當躺平族，可是沒這個勇氣這麼做」、「我看開了，只要我沒流落街頭就滿足了」、「自己的人生，開心就好」、「這樣要能做到退休，一堆40至50歲的中年失業」。