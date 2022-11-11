騙台人赴柬詐騙獎金曝！擁2家公司老闆竟參一咖　豬仔曝血汗歲月

▲黃男與徐男聯手拐騙國人前往柬埔寨進行詐騙獲得3萬至6萬獎金。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導



拐「豬仔」報酬曝！擁2公司的黃男與徐男聯手拐騙台人赴柬七星海長灣詐騙，並向被害人稱「工作合法安全、薪資美金1100元」還包免費機票，徐男更一度堆坑表弟，所幸媒體陸續報導，他因此拒絕；另名甫退伍的被害人誤信前往，慘遭沒收護照，限制行動，進而詐騙日本人，黃、徐因仲介成功各得3萬至6萬獎金。士林地檢署偵結，將2人依妨害自由等罪起訴。

起訴指出，45歲黃男綽號「JOE」與35歲徐男綽號「MARK」與在柬埔寨劉女綽號「BACKY」、綽號「高董」及「蓮」以通訊軟體Telegram聯繫，並由黃男、徐男在台負責招募「豬仔」，並打著免費提供往返機票、辦理護照、PCR費用等，向被害人稱是到柬從是合法線上博弈工作、販賣未上市股票或虛擬貨幣等工作，且有分紅獎金等。

黃男從今年5月間向不知情陳姓友人稱，介紹朋友到柬埔寨從事合法博弈客服人員，可獲取傭金，陳經由王男邀得先前在軍中退役的25歲柯姓同事。

同年6月柯男前往陳男工作的鋼琴酒吧，聽取柬埔寨工作內容，黃男則立刻要徐男到場說明，徐天花亂墜說「我表弟已經在柬埔寨工作，底薪新台幣3萬」又向柯說「你會日文，可以接日本客戶，薪水可以翻倍到6萬喔」柯男誤信因而前往。

徐則以Telegram成立「傑哥-JB業務推廣」群組，成員為徐、柯、柯的劉姓友人、「蓮」，劉女則透過旅行社幫柯訂機票，柯在7月15日前往柬埔寨，「蓮」則在機場接機，將柯送到「高董」位在七星海長灣工作據點，隨即遭限制行動，沒收護照，採集中住宿管理，每天工時12小時，僅有每周六及日上午個休假半天，薪水每月僅剩31000元台幣。

可憐的柯男按照「高董」提供的詐騙教戰手冊，以LINE申請多帳號群組，對日本人佯稱，可買賣日本未上市股票獲利等，柯男在柬過得水深火熱，而黃、徐、「蓮」因成功招攬，各分得1000美元至2000元不等，「蓮」更將錢匯入黃男兒子帳戶。

柯男在柬過得生不如死，趁隙傳訊向母親求救，其母報警，警方9月15日持搜索票到徐、黃家搜索，當場查扣手機、帳戶等證物，徐男遭落網後，為了讓柯男做出對他有利陳述，同意讓柯男在9月21日自行購買機票順利抵台。

▲徐男與黃男及暱稱「蓮」等人將台人仲介到柬埔寨詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

另外，可惡的徐男今年6月上旬，得知黃姓表弟有求職需求，立刻招募他，並佯稱是到柬埔寨做線上客服工作，以打字交流方式招攬客人從事股票等投資，薪資為美金1100元（約台幣34282元），並立刻用Telegram成立群組，將「蓮」拉入群組，但6月下旬，媒體陸續報導國人遭詐騙到柬埔寨工作，黃男又在與「蓮」通話過程中，偶得得知赴柬是從事詐騙，因此拒絕前往，免於一起可能發生憾事。

偵查時，黃男辯稱，他只是招募及協助柯男到柬埔寨工作，工作機及獲取分配報酬等都是徐男個人所為，他均不知情；徐男則說是依黃男指示向表弟、柯男說明到國外合法工作，並協助辦理柯男出境等事務，他更說，黃男曾說若找人到國外工作可拿1萬至2萬不等佣金。

經檢警調查，意外發現黃男竟是香氛國際公司及某投資公司實際負責人，並以公司名義，刊登廣告招攬國人柬埔寨，公司員工作證指出，已知有7人前往，不包括柯男，證人更指出，黃男按月獲取在柬埔寨工作人員薪資3.5%利潤，並按月向「蓮」、「高董」作帳請款，款項則匯入其不詳虛擬貨幣帳戶。

檢方根據證人證述、旅行社機票交易明細、黃男、徐男手機訊息等，認2人涉犯意圖營利以詐術使人出中華民國領域外既遂、未遂及剝奪他人行動自由及違反人口販運防治法、使人從事勞動與報酬顯不相當工作等罪嫌，為想像競合犯，建請法院從一重意圖營利以詐術使人出中華民國領域外罪論處，沒收犯罪所得。