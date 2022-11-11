　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騙台人赴柬詐騙獎金曝！擁2家公司老闆竟參一咖　豬仔曝血汗歲月

▲汐止警方破獲誘騙販賣國人的跨境人蛇集團逮捕3人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃男與徐男聯手拐騙國人前往柬埔寨進行詐騙獲得3萬至6萬獎金。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

拐「豬仔」報酬曝！擁2公司的黃男與徐男聯手拐騙台人赴柬七星海長灣詐騙，並向被害人稱「工作合法安全、薪資美金1100元」還包免費機票，徐男更一度堆坑表弟，所幸媒體陸續報導，他因此拒絕；另名甫退伍的被害人誤信前往，慘遭沒收護照，限制行動，進而詐騙日本人，黃、徐因仲介成功各得3萬至6萬獎金。士林地檢署偵結，將2人依妨害自由等罪起訴。

起訴指出，45歲黃男綽號「JOE」與35歲徐男綽號「MARK」與在柬埔寨劉女綽號「BACKY」、綽號「高董」及「蓮」以通訊軟體Telegram聯繫，並由黃男、徐男在台負責招募「豬仔」，並打著免費提供往返機票、辦理護照、PCR費用等，向被害人稱是到柬從是合法線上博弈工作、販賣未上市股票或虛擬貨幣等工作，且有分紅獎金等。

黃男從今年5月間向不知情陳姓友人稱，介紹朋友到柬埔寨從事合法博弈客服人員，可獲取傭金，陳經由王男邀得先前在軍中退役的25歲柯姓同事。

同年6月柯男前往陳男工作的鋼琴酒吧，聽取柬埔寨工作內容，黃男則立刻要徐男到場說明，徐天花亂墜說「我表弟已經在柬埔寨工作，底薪新台幣3萬」又向柯說「你會日文，可以接日本客戶，薪水可以翻倍到6萬喔」柯男誤信因而前往。

徐則以Telegram成立「傑哥-JB業務推廣」群組，成員為徐、柯、柯的劉姓友人、「蓮」，劉女則透過旅行社幫柯訂機票，柯在7月15日前往柬埔寨，「蓮」則在機場接機，將柯送到「高董」位在七星海長灣工作據點，隨即遭限制行動，沒收護照，採集中住宿管理，每天工時12小時，僅有每周六及日上午個休假半天，薪水每月僅剩31000元台幣。

可憐的柯男按照「高董」提供的詐騙教戰手冊，以LINE申請多帳號群組，對日本人佯稱，可買賣日本未上市股票獲利等，柯男在柬過得水深火熱，而黃、徐、「蓮」因成功招攬，各分得1000美元至2000元不等，「蓮」更將錢匯入黃男兒子帳戶。

柯男在柬過得生不如死，趁隙傳訊向母親求救，其母報警，警方9月15日持搜索票到徐、黃家搜索，當場查扣手機、帳戶等證物，徐男遭落網後，為了讓柯男做出對他有利陳述，同意讓柯男在9月21日自行購買機票順利抵台。

▲汐止警方破獲誘騙販賣國人的跨境人蛇集團逮捕3人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲徐男與黃男及暱稱「蓮」等人將台人仲介到柬埔寨詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

另外，可惡的徐男今年6月上旬，得知黃姓表弟有求職需求，立刻招募他，並佯稱是到柬埔寨做線上客服工作，以打字交流方式招攬客人從事股票等投資，薪資為美金1100元（約台幣34282元），並立刻用Telegram成立群組，將「蓮」拉入群組，但6月下旬，媒體陸續報導國人遭詐騙到柬埔寨工作，黃男又在與「蓮」通話過程中，偶得得知赴柬是從事詐騙，因此拒絕前往，免於一起可能發生憾事。

偵查時，黃男辯稱，他只是招募及協助柯男到柬埔寨工作，工作機及獲取分配報酬等都是徐男個人所為，他均不知情；徐男則說是依黃男指示向表弟、柯男說明到國外合法工作，並協助辦理柯男出境等事務，他更說，黃男曾說若找人到國外工作可拿1萬至2萬不等佣金。

經檢警調查，意外發現黃男竟是香氛國際公司及某投資公司實際負責人，並以公司名義，刊登廣告招攬國人柬埔寨，公司員工作證指出，已知有7人前往，不包括柯男，證人更指出，黃男按月獲取在柬埔寨工作人員薪資3.5%利潤，並按月向「蓮」、「高董」作帳請款，款項則匯入其不詳虛擬貨幣帳戶。

檢方根據證人證述、旅行社機票交易明細、黃男、徐男手機訊息等，認2人涉犯意圖營利以詐術使人出中華民國領域外既遂、未遂及剝奪他人行動自由及違反人口販運防治法、使人從事勞動與報酬顯不相當工作等罪嫌，為想像競合犯，建請法院從一重意圖營利以詐術使人出中華民國領域外罪論處，沒收犯罪所得。

►長榮商務艙才吃得到的牛肉麵！6包特價1288元必須囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
女籃魔獸遭俄判刑9年！　美急救人願以死亡軍火商換囚
台北又傳賄選　黨主席遭搜索約談
快訊／梨泰院究責又1死　首爾市公務員陳屍家中
下波東北季風襲台時間曝　迎雨彈「高溫掉6度」
快訊／花蓮5歲女童遭當街性侵　淫狼聲押
竹聯幫主1111辦壽宴！文華東方席開50桌　北市75警戒備
「魔獸」林口求租屋2大條件曝　首選社區剩毛胚屋
新竹最新民調出爐　名嘴預言「還有大招會出手」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東東港里長候選人涉嫌送禮賄選　與妻及助理3人皆遭聲押

台北又傳「走路工」賄選！　黨主席涉辦餐會造勢...遭搜索偵訊

快訊／2歲男童反鎖車內　南消破窗搶救脫困

越南妻結婚7天就跑了！夫守空房2年...要錢時才有訊息法官判離

快訊／花蓮5歲女童被性侵「妹妹全程目睹」　無良淫狼遭聲押

騙台人赴柬詐騙獎金曝！擁2家公司老闆竟參一咖　豬仔曝血汗歲月

竹聯幫主1111辦73歲壽宴！文華東方低調席開50桌　北市75警戒備

轉身30秒挑水果背後6歲女遭摸胸　媽揪衣逮狼辯：想送她佛珠

「超越自我，勇往直前」更保77週年大會　東森集團總裁王令麟獲獎

林信吾殺雙警行車紀錄器影片外流　凃二姊怒斥警政署長「雙標」

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

兒子睜大萌眼不睡覺！　原民爸跳唱族語歌催眠

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

全身黏封箱膠帶扮壁虎　妹子回家一撕痛到狂叫

黃子韜帶貨爆走「只因可愛杯子沒貨」　突Cue媽媽「買8萬單紙巾」超失控XD

屏東東港里長候選人涉嫌送禮賄選　與妻及助理3人皆遭聲押

台北又傳「走路工」賄選！　黨主席涉辦餐會造勢...遭搜索偵訊

快訊／2歲男童反鎖車內　南消破窗搶救脫困

越南妻結婚7天就跑了！夫守空房2年...要錢時才有訊息法官判離

快訊／花蓮5歲女童被性侵「妹妹全程目睹」　無良淫狼遭聲押

騙台人赴柬詐騙獎金曝！擁2家公司老闆竟參一咖　豬仔曝血汗歲月

竹聯幫主1111辦73歲壽宴！文華東方低調席開50桌　北市75警戒備

轉身30秒挑水果背後6歲女遭摸胸　媽揪衣逮狼辯：想送她佛珠

「超越自我，勇往直前」更保77週年大會　東森集團總裁王令麟獲獎

林信吾殺雙警行車紀錄器影片外流　凃二姊怒斥警政署長「雙標」

台灣金控剩14家！日盛金併入富邦金　61年老字號成歷史

阿祖洗水果背後湊熱鬧　二哈擠成「兔子耳」探頭：分我吃一口

屏東東港里長候選人涉嫌送禮賄選　與妻及助理3人皆遭聲押

每天都想愛愛！妹子「性慾強」求歡被拒哭了：我是不是不正常

新台幣兌美元收31.41元！單日狂飆4.95角　創近23年來最大升幅

AMD發表第四代EPYC處理器　效能提升2.8倍、功耗降低54%

5個月大的「丹頂鶴寶寶」低飛助跑躲健檢　性別結果出爐了

1111111光棍日　姚正玉辦「小玉傳情」活動

Joeman開箱日本18禁風俗店！　「泡泡浴服務」萬網朝聖：太狂

台北又傳「走路工」賄選！　黨主席涉辦餐會造勢...遭搜索偵訊

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

社會熱門新聞

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

獨／警紀連爆　數位版「百官行述」百人入鏡

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

陸軍超正美女士官涉援交　與男客交易對話曝光

應徵賣場員工...女竟遭囚禁旅館8天

竹聯幫搞詐騙不演了！收購人頭戶嗆明：要住集中營

連破「台版柬埔寨狡窟」　最大功臣1念頭救32人

最貪少將索4500萬　出包丟金爐燒2天滅證

賈永婕弟告舅詐欺　姨：他看到媽媽就走

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊

台版柬埔寨「連自己人都騙」內幕　囚61人狠撈上億

台11線111路標　人潮擠爆搶留念

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

更多熱門

相關新聞

5萬賣帳戶！無業男求職遭囚禁摩鐵

5萬賣帳戶！無業男求職遭囚禁摩鐵

台中一名43歲無業彭姓男子，在網路上看到訊息南下高雄求職，沒想到卻遇上詐騙集團，以5萬元代價出售個人金融帳戶，之後被關進廉價旅館監控。詐團確認彭男的人頭帳戶可以利用在詐騙匯款上後，馬上將他押往銀行提領贓款24萬，再繼續把他帶到汽車旅館囚禁，直到該帳戶被列為警示帳戶後才被釋放。

詐騙集團囚禁人頭毆打施虐警揖獲主嫌羈押

詐騙集團囚禁人頭毆打施虐警揖獲主嫌羈押

應徵賣場員工...女竟遭囚禁旅館8天

應徵賣場員工...女竟遭囚禁旅館8天

李克強訪柬宣布「再援助2億人民幣」 中柬簽署10餘項雙邊合作文件

李克強訪柬宣布「再援助2億人民幣」 中柬簽署10餘項雙邊合作文件

討債鴻門宴！痛毆迷昏被害人搜刮300萬

討債鴻門宴！痛毆迷昏被害人搜刮300萬

關鍵字：

妨害自由柬埔寨人蛇詐騙集團起訴豬仔

讀者迴響

熱門新聞

今天111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

獨／警紀連爆　數位版「百官行述」百人入鏡

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

魔獸加盟T1傷PLG？黑人吐心聲

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

警察毒窟救出女嬰　今親自為她戴警徽

夫妻買房剛談價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」阻止

她穿婚紗嘿咻小王　新郎追八卦驚覺綠了

深田詠美為錢拍A片「床戰千次」：1個月產25支

在學校玩碟仙　11名學生集體昏倒走廊上

許維恩1111大婚！王家梁彩排感動大哭

更多

最夯影音

更多
滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」
《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面