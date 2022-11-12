OL薪轉戶突收「1元電匯」嚇壞打165！真相曝光糗大了

▲突然收到匯款，總會讓人感到擔憂，不曉得是不是帳戶外流。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

帳戶收到不明現金匯入，任誰都會感到擔憂！一名女子日前突然收到通知，用來薪轉的帳戶突然收到1元電匯，讓她感到十分擔憂，以為是遭到詐騙，還致電165專線，話題引起了網路討論，也有不少人出面解答。

這名女子在「爆料公社」指出，她的薪轉帳戶平時沒有使用，薪資在固定時間匯入後，就會立刻轉到其他銀行。不過，她8日突然收到1元轉帳通知，登入網銀查看，發現是一間「XX財富科技有限公司」透過電匯的方式匯入，讓她誤以為是帳戶遭到流出。

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女子上網爬文，發現很多詐騙集團會利用某購物平台，來確認帳戶是否還有使用，對此感到十分擔憂，於是致電165，想要了解情況。後來經過一通諮詢，員警告知這種情況比較不用擔心，若是詐騙集團匯款，肯定是使用假資料，若是珍人電匯的話，即使被列為人頭帳戶，對方也需要拿電匯單報警，但她仍十分擔憂，「現在我真的不知道要怎麼做？需要報警嗎？」

▼女子突然收到1元電匯，害怕是遭到詐騙。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



對此，有女網友分享自身經驗，經營網拍時曾遭詐騙集團勒索，若不匯款給對方，帳戶將被動手腳，後來帳戶被流出，有人匯款1元以後，立即報警提告，所幸當時她持續留意戶頭，發現有錢匯入，立刻通知銀行、報警，最後事件完美落幕，但過程中還是跑了2趟法院，相當麻煩。

此外，也有內行人點出關鍵原因，可能是女子近期有註冊某虛擬貨幣平台，該財富科技公司的匯款，是平台用來確認帳戶是否有在使用的方式之一，並不是詐騙，「妳自己申請XXX（交易平台名稱）驗證不知道」、「有申請交易所吧，幣託也轉了一元給我，台灣的交易所通通申請可以賺3元」、「XX財富，是OOO交易所呢。」

不過，同樣有人提醒，若不是女子自己註冊該交易所的帳戶，那就有可能是被設定為人頭帳戶、進行帳號綁定，如果是這種狀況的話，還是先去報警，以免出什麼差錯。

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